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27.07.2018
Boeing

Boeing прогнозирует беспрецедентный спрос на пилотов в ближайшие 20 лет на фоне кадровых вызовов, стоящих перед эксплуатантами

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Источник: © EPA/RITCHIE B. TONGO

Компания Boeing опубликовала прогноз спроса на пилотов и инженерно-технический персонал (Pilot and Technician Outlook) за 2018 год, в соответствии с которым потребность в пилотах на ближайшие 20 лет составит более 790 000 специалистов. Этот показатель вдвое превышает количество авиационных специалистов на сегодняшний день и отражает наиболее существенный спрос за девятилетнюю историю подготовки прогноза.

Спрос обусловлен ожидаемым двукратным ростом глобального парка гражданских самолетов (по данным Commercial Market Outlook - прогноза Boeing по рынку гражданских самолетов и сервисов), рекордно высоким спросом на воздушные перевозки и снижением предложения на рынке труда. В 2018 году прогноз впервые включает данные по сегментам деловой авиации и гражданских вертолетов.

"Несмотря на устойчивый мировой рост объемов воздушных перевозок, авиационная отрасль продолжает испытывать трудности с набором пилотов, что заставляет задуматься о глобальном дефиците кадров в краткосрочной перспективе, - отметил вице-президент по обучению и консалтингу подразделения Boeing Global Services Кит Купер (Keith Cooper). - Для устранения последствий этой проблемы крайне важно сосредоточиться на подготовке следующего поколения пилотов. Благодаря своей сети учебных центров и совместной работе с летными учебными заведениями по всему миру, Boeing объединяет усилия с заказчиками, государственными органами и образовательными учреждениями с целью подготовки рынка к удовлетворению такого значительного спроса на пилотов".

Для удовлетворения растущей потребности эксплуатантов Boeing предлагает свою программу подготовки пилотов (Pilot Development Program), которая представляет собой ускоренный курс по обучению специалистов с начального уровня подготовки до уровня второго пилота на определенном типе ВС. Также Boeing помогает эксплуатантам повышать эффективность работы экипажей при помощи инструментов по оптимизации использования ресурсов и минимизации сбоев.

В то время как прогноз спроса на коммерческих пилотов остается почти без изменений, потребность в инженерно-техническом персонале снизится с 648 000 до 622 000 человек, главным образом за счет увеличения интервалов ТО новых воздушных судов. В сегментах деловой авиации и гражданских вертолетов в общей сложности дополнительно потребуется 155 000 пилотов и 132 000 техников.

Спрос на кабинные экипажи гражданской авиации незначительно увеличился с 839 000 до 858 000 специалистов за счет изменений состава парков ВС, нормативных требований, увеличения количества пассажирских мест и использования многоклассной компоновки ВС, что требует более индивидуального подхода при обслуживании пассажиров. Дополнительно потребуется 32 000 бортпроводников в сегменте деловой авиации.

В ближайшие два десятилетия России и странам СНГ потребуются 27 000 пилотов гражданской авиации, включая данные по сегментам деловой авиации и гражданских вертолетов, 27 000 авиатехников, а также 29 000 специалистов кабинного экипажа для эксплуатации 1290 новых гражданских самолетов в период до 2037 года.

26.07.2018
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принадлежат Boeing
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Страны
Россия
Компании
Boeing
Проекты
Военные учения
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