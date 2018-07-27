Очередная партия Ми-8МТВ-5-1 досрочно поступила в войска

В войска поступила партия вертолетов Ми-8МТВ-5-1, оборудованных новой системой создания пассивных помех, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ

Отмечается, что пять вертолетов Ми-8МТВ-5-1, досрочно изготовленных Казанским вертолетным заводом, поступили в войска в рамках гособоронзаказа.

Машины прошли все необходимые испытания и были приняты военным представительством Минобороны. Вертолеты под управлением опытных экипажей уже прибыли к местам несения службы и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

По данным пресс-службы, эти вертолеты оборудованы системой создания пассивных помех. Кроме того, на них предусмотрены места для установки бортового комплекса обороны, который обеспечивает защиту винтокрылой машины от ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне.

Сообщается также, что Ми-8МТВ-5-1 является новой версией военно-транспортного вертолета Ми-8МТВ-5. Усовершенствования были проведены с учетом боевого опыта применения моделей данного семейства.

Машина способна перевозить до 36 человек или до 12 раненых военнослужащих, а также различные грузы общим весом до 4 тонн, размещаемые как в грузовой кабине, так и на внешних подвесках.