В России завершились госиспытания новейшей парашютной системы "Бахча"

ЦАМТО, 26 июля. Государственные совместные испытания парашютных бесплатформенных систем "Бахча-У-ПДС" для десантирования бронетехники успешно завершены.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор холдинга "Технодинамика", производителя этих систем, Игорь Насенков.

Как напоминает агентство, 12 июля под Рязанью состоялось массовое десантирование военной техники и личного состава на совместных учениях ВДВ и военно-транспортной авиации. В рамках тренировок на "Бахче" впервые десантировался бронетранспортер БТР-МДМ с экипажем внутри машины.

"Десантирование новейшего БТР-МДМ с экипажем было успешно произведено с двухкилометровой высоты. Средства десантирования разработки "Технодинамики" в очередной раз подтвердили свою надежность. Для ускорения старта серийных поставок "Технодинамика" завершила подготовку производства и проводит квалификационные испытания на установочной партии", – сказал И.Насенков.

По его словам, существующий госконтракт предусматривает поставку 31 комплекта "Бахчи" до конца года, отмечает агентство.

Данная парашютная система предназначена для десантирования боевых машин типа БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем из самолетов Ил-76 и их модификаций. Особенностью "Бахчи" является то, что она является бесплатформенной, то есть сами десантируемые машины могут доставлять их к месту погрузки в самолет без дополнительного транспорта.

При этом парашюты монтируются на БМД-4М и БТР-МДМ "по-походному": в таком положении машины могут совершать марш-бросок, в том числе с преодолением водных преград на плаву.

Минимальная высота десантирования техники снизилась до 400 м. После приземления парашюты отсоединяются автоматически, исключая вероятность протаскивания военной техники ветром. С учетом этого время от выброски до приземления техники с минимальной высоты составляет не более 40 сек., передает "РИА Новости".