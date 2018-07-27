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27.07.2018
ЦАМТО

Министр обороны проверяет в Петербурге и Кронштадте готовность сил ВМФ к Главному военно-морскому параду

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День ВМФ в Кронштадте
Малые противолодочные корабли Казанец, большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков, фрегат Адмирал Горшков, малый сторожевой корабль Сообразительный, большой десантный корабль Александр Шабалин, большой десантный корабль Иван Грен (слева направо) во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 26 июля. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проводит сегодня генеральную репетицию морской и воздушной составляющих Главного военно-морского парада (ГВМП), который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте в воскресенье, 29 июля.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в мероприятии, которое будет идти два часа, принимают участие свыше 4000 военнослужащих, порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, около 38 летательных аппаратов Военно-морского флота (ВМФ).

В репетиции задействованы силы и средства Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

В кильватерном парадном строю в акватории Невы и на Кронштадском рейде пройдут тактические группы боевых кораблей и катеров современных проектов. В том числе, фрегат "Адмирал Горшков", большой десантный корабль "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", корветы "Сообразительный" и "Бойкий", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", малые ракетные корабли "Ураган" и "Серпухов", противодиверсионные катера "Грачонок", патрульные катера типа "Раптор".

В парадной линии на рейде Невы выстроены фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" и корвет Балтийского флота "Сообразительный", дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", большой десантный корабль "Минск", малый противолодочный корабль "Казанец".По акватории Кронштадтского рейда кильватерным строем пройдут корабли крупного водоизмещения. В начале корабельного фарватера ошвартованы ракетный крейсер "Маршал Устинов" и атомный подводный крейсер "Орел".

В воздушной части парада задействованы самолеты и вертолеты морской авиации, которые осуществят пролет над Кронштадтом и Санкт-Петербургом.

Также сегодня генеральные репетиции состоятся в главных базах Тихоокеанского, Балтийского, Северного и Черноморского флотов.

В воскресенье, 29 июля, в России отметят День ВМФ. Эта будет уже 322-я годовщина со дня основания Российского флота в 1696 году.

26.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Александр Обухов
Бойкий
К-266 Орёл
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
03160 Раптор
1135 Буревестник
1164 Атлант
11711
20380 Корвет-1
21980 Грачонок
22350
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БФ
КФ
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