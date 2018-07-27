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27.07.2018
ЦАМТО

Контроль за использованием средств гособоронзаказа ведется в единой информационной системе расчетов

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Татьяна Шевцова
Татьяна Шевцова.
Источник: Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 26 июля. Контроль за использованием средств государственного оборонного заказа (ГОЗ) ведется в единой информационной системе расчетов, позволяющей постоянно отслеживать расчеты по ГОЗ, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"В настоящее время система контроля за использованием средств гособоронзаказа осуществляется в единой информационной системе расчетов, которая позволяет вести постоянный мониторинг расчетов по государственному оборонному заказу", – сказала замглавы военного ведомства на открытии выставки, посвященной 100-летию финансово-экономической службы ВС РФ в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как отметила Т.Шевцова, Минобороны России на высоком уровне обеспечивает эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

"С 2015 года и по настоящее время по итогам исполнения федерального бюджета Министерство обороны имеет наивысший показатель – процент кассового исполнения расходов среди силовых министерств и ведомств. С 2014 года не допущено фактов нецелевого использования бюджетных средств", – добавила замминистра обороны.

Справочно:

День финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации установлен указом президента Российской Федерации от 24 августа 2015 года.

Выставка, посвященная 100-летнему юбилею финансовой службы ВС РФ, который будет отмечаться 22 октября, открылась 25 июля в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации. Экспозиция рассказывает о деятельности финансово-экономической службы в историческом измерении с максимальным использованием документов и архивных материалов. Это первая масштабная ретроспектива по истории финансово-экономической службы Российской Армии и Флота за всю историю ее существования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

26.07.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шевцова Татьяна
Проекты
Гособоронзаказ
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