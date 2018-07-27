Плавмастерская Балтийского флота отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению
Плавмастерская ПМ-82.
Источник: http://www.severinform.ru
ЦАМТО, 26 июля. Плавмастерская "ПМ-82" Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению.
Экипажу предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и судов соединения Военно-морского флота России, выполняющих задачи в этом регионе.
"ПМ-82" – третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Они предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Компании
Проекты
Похожие новости
27.07.2018
Министр обороны проверяет в Петербурге и Кронштадте готовность сил ВМФ к Главному военно-морскому параду
25.07.2018
Завершилось формирование праздничного парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ
loading...