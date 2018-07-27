Войти
27.07.2018
ЦАМТО

Плавмастерская Балтийского флота отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению

85
0
0
Плавмастерская ПМ-82
Плавмастерская ПМ-82.
Источник: http://www.severinform.ru

ЦАМТО, 26 июля. Плавмастерская "ПМ-82" Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению.

Экипажу предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и судов соединения Военно-морского флота России, выполняющих задачи в этом регионе.

"ПМ-82" – третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Они предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Похожие новости
27.07.2018
Министр обороны проверяет в Петербурге и Кронштадте готовность сил ВМФ к Главному военно-морскому параду
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
27.07.2018
Шойгу участвует в генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Петербурге
25.07.2018
Завершилось формирование праздничного парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ
25.07.2018
Моряки в Севастополе и Балтийске начали подготовку ко Дню ВМФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.07 02:05
  • 27
ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА
  • 27.07 01:54
  • 4
Штурмовая амфибия: чем примечателен малоизвестный броневик "Ансырь"
  • 27.07 01:46
  • 1
На боевое дежурство заступил территориальный центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота
  • 27.07 01:22
  • 1
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 27.07 01:14
  • 1
Россия и США изучают все договоры о стратегических вооружениях
  • 27.07 01:11
  • 1
В ЦАХАЛ выясняют, почему промолчал "Железный купол". Обстрел ИГ территории Израиля
  • 27.07 01:01
  • 1
Оружие судного дня: Запад нашел ответ
  • 27.07 00:01
  • 64
"Кинжал" для "Тушки"
  • 26.07 23:46
  • 5
В России рассказали о самонаведении оружия "Судного дня"
  • 26.07 23:01
  • 1578
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 22:46
  • 1
Белый дом увлекся закрытостью закупок
  • 26.07 22:16
  • 6
Как спастись от астероидов
  • 26.07 18:43
  • 4
F-15X: "ракетоноситель" для пятого поколения
  • 26.07 18:00
  • 56
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 26.07 14:02
  • 2
США будут наказывать не всех партнеров России