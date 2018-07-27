Плавмастерская Балтийского флота отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению

ЦАМТО, 26 июля. Плавмастерская "ПМ-82" Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению.

Экипажу предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и судов соединения Военно-морского флота России, выполняющих задачи в этом регионе.

"ПМ-82" – третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Они предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования, сообщает пресс-служба Западного военного округа.