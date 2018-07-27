На сайте Минобороны России запущен специальный интерактивный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду

Малый ракетный корабль Серпухов на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в акватории Невы в Санкт-Петербурге.

ЦАМТО, 26 июля. В преддверии Дня Военно-морского флота на официальном сайте Минобороны запущен историко-познавательный интерактивный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду.

Посетители раздела смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, основными тактико-техническими характеристиками его участников – боевых кораблей. Пользователям также доступны схемы построений кораблей, которые привлекаются к участию в морских праздниках в честь Дня ВМФ на главных базах Военно-морского флота – в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Новороссийске, Севастополе и Новороссийске.

В разделе также доступна инфографика с обзорами самолетов и вертолетов авиации ВМФ, задействованных в параде, включающая их основные тактико-технические характеристики.

Любители истории Отечества не останутся равнодушными к историко-познавательной составляющей раздела. Значительная ее часть посвящена 100-летию создания рабоче-крестьянского красного флота и рассказывает о самых значимых эпизодах становления РККФ.

В рубрике представлены архивные фотоматериалы, выдержки из уникальных печатных изданий 20-х годов прошлого века из фондов Центральной военно-морской библиотеки, воспоминания участников событий, опубликованные в годы становления и развития красного флота.

Особое внимание самого широкого круга пользователей заслуживают впервые опубликованные рассекреченные документы Центрального военно-морского архива, посвященные организации и проведению первого послевоенного военно-морского парада в 1945 году.

Интересной особенностью историко-познавательной части раздела станет интерактивная карта морских фортов Кронштадтской крепости Санкт-Петербурга с описанием наиболее интересных эпизодов из истории создания этих знаменитых морских оборонительных сооружений северной столицы. Материалы проиллюстрированы планами крепостей и фотографиями.

Дополнением к собранной в разделе информации станет обширная подборка разнообразных фотографий современных боевых кораблей – гордости Военно-морского флота России. Фотоматериалы представлены в высоком разрешении с возможностью скачивания.

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Справочно:

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью, а также праздничным салютом пройдет 29 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок и 40 боевых машин авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Региональные военно-морские парады, посвященные Дню Военно-морского флота, пройдут на главных базах Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.