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27.07.2018
ТАСС

На сайте Минобороны появился интерактивный раздел о Главном военно-морском параде

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Моряки Балтийского флота
Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского флота. 28 июля 2017.
Источник: РИА Новости

В разделе представлены архивные фотоматериалы и выдержки из уникальных печатных изданий 20-х годов прошлого века

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Интерактивный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду, который пройдет в Санкт-Петербурге 29 июля, запущен на сайте Минобороны РФ. Раздел содержит в том числе рассекреченные документы о подготовке парада 1945 года, сообщили журналистам в четверг в военном ведомстве.

"Посетители раздела смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, основными тактико-техническими характеристиками его участников - боевых кораблей. Пользователям также доступны схемы построений кораблей, которые привлекаются к участию в морских праздниках в честь Дня ВМФ на главных базах военно-морского флота - в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Новороссийске, Севастополе", - уточнили в ведомстве.

В разделе представлена инфографика с обзором самолетов и вертолетов морской авиации, задействованных в параде, с описанием их основных характеристик.

Кроме того, на сайте представлены архивные фотоматериалы, выдержки из уникальных печатных изданий 20-х годов прошлого века из фондов Центральной военно-морской библиотеки, воспоминания участников событий, также опубликованные в годы становления и развития советского флота. "Особое внимание самого широкого круга пользователей заслуживают впервые опубликованные рассекреченные документы Центрального военно-морского архива, посвященные организации и проведению первого послевоенного военно-морского парада в 1945 году", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в разделе представлена также интерактивная карта морских фортов Кронштадтской крепости Санкт-Петербурга с описанием наиболее интересных эпизодов из истории создания оборонительных сооружений северной столицы, а также планами крепостей. У посетителей сайта будет возможность скачать фотографии современных боевых кораблей в высоком разрешении.

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью, а также праздничным салютом пройдет 29 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок и 40 боевых машин авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Военно-морские парады, посвященные Дню ВМФ, пройдут также на главных базах Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

26.07.2018
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