Минобороны планирует закупить 45 морских роботов "Марлин-350" за 603,7 млн рублей

Первую партию аппаратов должны поставить до 31 марта 2019 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минобороны России планирует закупить 45 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов "Марлин-350" до конца 2020 года, заплатив за них почти 604 млн рублей. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации... извещает о проведении закрытого аукциона на закупку телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов "Марлин-350", - говорится в документе.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет более 603,7 млн рублей. Закупка разделена на три части: в 2019 году планируется приобрести два комплекта по 16 и 15 аппаратов соответственно. Стоимость одного аппарата в первом комплекте составит более 12,7 млн рублей (всего более 204,6 млн за комплект), а во втором комплекте стоимость одного "Марлина-350" увеличится до 13,4 млн (всего 201,6 млн рублей за 15 единиц). В 2020 году планируется закупить 14 аппаратов стоимостью более 14,1 млн рублей за единицу (197,4 млн за комплект).

Первая партия аппаратов должна быть поставлена до 31 марта 2019 года, вторая - до 10 ноября того же года, а третья - не позднее 10 ноября 2020 года. Исполнителя контракта выберут 16 августа текущего года.

Об аппарате

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Марлин-350" разработан компанией "Тетис про" и предназначен для поиска подводных объектов и выполнения подводно-технических, поисковых, осмотровых и аварийно- спасательных работ в прибрежных или внутренних водах на глубинах до 350 метров. Аппарат был принят на снабжение Вооруженных сил России в 2015 году.