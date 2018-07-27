Десантники 2 августа пройдут крестным ходом на Красную площадь в честь пророка Илии

Ожидается, что в празднике примут участие около 2 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Антонина Мага/. Крестный ход по улице Ильинка на Красную площадь пройдет в день памяти пророка Илии 2 августа. В нем примут участие военнослужащие-десантники, которые в этот день отмечают 88-летие со дня образования Воздушно-десантных войск. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета праздника "Ильин день на Ильинке".

"Уже не первый год десантники возрождают старинную московскую традицию - крестный ход по Ильинке. 2 августа будет отмечаться 88-я годовщина создания Воздушно-десантных войск, небесным покровителем которых считается пророк Илия", - отметили в пресс-службе. По оценкам организаторов, в празднике примут участие около 2 тыс. военнослужащих.

После утренней литургии десантники с иконой Илии Пророка пройдут на Красную площадь, где после молебна начнутся показательные выступления курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, военно-патриотических юнармейских клубов, кадетских корпусов и сводного оркестра ВДВ. Затем пройдет концерт на Васильевском спуске.

Крестный ход через Красную площадь в Ильин день - одна из старейших московских традиций. Она возникла в XVII веке. Царь Михаил Федорович Романов и патриарх Филарет шли крестным ходом через Фроловские (сейчас Спасские) ворота Кремля к храму пророка Илии на Ильинке, останавливаясь по пути на Лобном месте, чтобы совершить молебен. Так они чтили память москвичей, восставших против Лжедмитрия I - в тот день о начале восстания возвестил набатный колокол Ильинской церкви.