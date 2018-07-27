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27.07.2018
ОАО "У-УАЗ"

Ещё 50 сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода стали участниками корпоративной жилищной программы

Разделы: Авиация
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У-УАЗ
Улан-Удэнский авиационный завод.
Источник: http://rus-helicopters.com

На Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолеты России» продолжается реализация корпоративного жилищного проекта. В июне еще 50 сотрудников пополнили список участников программы. Субсидирование процентов по ипотеке, помощь в уплате первоначального взноса и субсидирование расходов на наем жилья сейчас получают более 100 человек.


«Наша жилищная программа придаёт сотрудникам уверенность в завтрашнем дне, мотивирует на производительный труд и, в целом, является мощным фактором социальной политики предприятия. Наиболее востребованным направлением является компенсация процентов по ипотечному кредиту», – отметил управляющий директор Леонид Белых.


Приоритетность и очередность предоставления корпоративной поддержки определяется на основании индивидуального рейтинга работника, рассчитанного по специальной методике, учитывающей профессиональную квалификацию, стаж работы, возраст (не моложе 21 года и не старше пенсионного), уровень трудовой дисциплины, соотношение ежемесячного дохода и ежемесячных платежей по ипотечному кредиту, арендных и коммунальных платежей. И главное – признание сотрудника нуждающимся в жилье.


Жилищная программа холдинга стартовала в декабре 2016 года. Ее основными участниками являются работники основного производства и инженерно-технической службы предприятия.

Участники проекта отмечают, что жилищная программа становится дополнительным стимулом в работе. Они берут на себя обязательство отработать на производстве от 2 до 5 лет (в зависимости от суммы корпоративной помощи) после оказания У-УАЗ такой поддержки.

26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "У-УАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
У-УАЗ
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