США перебросят в Грузию танки "Абрамс" и вертолеты "Апач" для участия в учениях

Тбилиси. 24 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - США отправят на учения Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018") в Грузию более тысячи военнослужащих и тяжелую технику, сообщают во вторник грузинские СМИ со ссылкой на министерство обороны Грузии.

Сообщается, что в учениях, которые начнутся 1 августа, примут участие 1 тысяча 170 американских военнослужащих, пять танков "Абрамс" (M1A2 Abrams) и другая военная техника США, включая бронетранспортеры "Страйкер" и боевые машины пехоты "Брэдли".

К учениям также будут подключены американские боевые вертолеты "Апач".

Ранее Минобороны Грузии сообщило, что американская военная техника прибудет морским путем в порт Поти, откуда уже своим ходом отправится на военную базу в Вазиани (в окрестностях Тбилиси).

По информации грузинских СМИ, в учениях также примут участие около 1,3 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран. Всего в учениях планируется задействовать около 140 единиц военной техники.

Как заявил накануне в ходе брифинга в министерстве обороны глава ведомства Леван Изория, Грузия примет многонациональные учения Noble Partner в четвертый раз.

По его словам, "в нынешнем году увеличено число стран и количество военнослужащих, которые примут участие в учениях".

"Это еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран-членов НАТО и партнеров альянса", - сказал министр, отметив, что учения направлены на укрепление мира и стабильности в регионе.

Ранее в Минобороны заявили, что в учениях Noble Partner 2018, которые продлятся до 15 августа, примут участие более трех тысяч военнослужащих 13 стран - Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.