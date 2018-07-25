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25.07.2018
ТАСС

Более 70 новых частей и соединений сформировано на западе России с 2016 года

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Пуск противокорабельной ракеты БРК "Бал" в рамках учений "Запад-2017"
Пуск противокорабельной ракеты БРК "Бал" в рамках учений "Запад-2017".
Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо

В войска Западного военного округа поставлено около 5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и техники, сообщил министр обороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 70 соединений и воинских частей были сформированы в Западном военном округе с 2016 года, войска получили около 5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и техники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во вторник на заседании коллегии ведомства.

"Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования. В этих целях с 2016 года [в Западном военном округе] сформировано свыше 70 соединений и воинских частей, в том числе две дивизии и три бригады", - сказал министр.

"В войска округа поставлено около 5 тыс. [единиц] нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39 до 54%", - добавил Шойгу.

Он отметил, что для размещения новых частей создается необходимая инфраструктура - до конца года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

По словам Шойгу, с 2016 года в Западном военном округе были проведены более 350 внезапных проверок, которые показали "качественный рост уровня подготовки войск и подтвердили их готовность к решению задач по предназначению". Министр отметил, что особое внимание уделяется подготовке региональной группировки войск России и Белоруссии. Военные округа вместе с белорусскими коллегами уже начали готовить совместные учения "Щит союза - 2019".

"Организовано более 300 информационно-агитационных акций "Военная служба по контракту- твой выбор!". В результате в военные ряды отобрано более 40 тыс. человек", - добавил Шойгу.

24.07.2018
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