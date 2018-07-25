Законопроект о создании военных учебных центров при вузах прошел второе чтение в Думе

В нижней палате парламента отметили, что предложенной нормой предусмотрена возможность проводить военную подготовку граждан по всем существующим траекториям

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, который предлагает унифицировать структуры по военной подготовке студентов в вузах.

Ранее СМИ связали подобную инициативу с упразднением военных кафедр в высших учебных заведениях, что вызвало широкий общественный резонанс, но было категорически опровергнуто в Минобороны и парламентариями.

Как пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, цель законопроекта - повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки. По его словам, предложенной нормой предусмотрена возможность осуществлять военную подготовку граждан по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза - военном учебном центре. Он заверил, что "объем военной подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют".

Согласно документу, в настоящее время в ряде вузов военная подготовка осуществляется в трех формах: программы подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, реализуемые в учебных военных центрах; программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса; программы военной подготовки солдат, матросов запаса - на военных кафедрах (факультетах военного обучения).

Как отмечают разработчики, военная подготовка в этих структурных подразделениях осуществляется, как правило, по родственным военно-учетным специальностям с использованием общей учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники". "Законопроектом предусматривается взамен существующих ныне видов структурных подразделений военной подготовки иметь в вузах структурные подразделения военной подготовки единого вида - военные учебные центры", - говорится в документе.