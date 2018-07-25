Почему F-35 для Турции может выйти США боком. Пентагон против конгресса

Министр обороны США заявляет о том, что он готов отстаивать сделку с Турцией в рамках программы по созданию и передаче ВВС Турции истребителей 5-го поколения. Речь идёт о программе F-35, по которой турецкие военные уже приступили в США к обучению полётам на этих боевых машинах. После тренировочной эксплуатации самолёты, по контракту, должны быть переданы Анкаре. Против этого выступают представители американского конгресса.

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Джеймс Мэттис обращается к конгрессменам, заявляя, что срывать сделку с Турцией нельзя.

Из заявления главы Пентагона:

В настоящее время я выступаю против вывода Турции из программы F-35. Турция - наш союзник в НАТО, вложивший в программу с 2002 года миллиард с четвертью долларов. Они планируют купить у нас до 100 самолётов. Если сегодня нарушить турецкую цепочку поставок, это приведёт к разрыву в графике производства самолётов, отсрочке доставки 50-75 F-35 и потребует приблизительно 18-24 месяцев для восстановления работ.

В конгрессе США размышляют над этими словами. Американские парламентарии никак не могут решиться на одобрение сделки с Турцией по той причине, что подозревают Анкару в готовности к передаче технологий F-35 Москве. И в этой ситуации даже турецкие миллиарды на покупку новейших истребителей конгрессменов не прельщают. Но в дело вмешивается оружейное лобби, которое не хочет терять прибыль. Ещё и в Пентагоне опасаются того, что в случае отказа в поставках F-35 в Турцию та может устроить демарш внутри НАТО, который для США выйдет боком.