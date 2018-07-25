Индия достигла договоренности с Мальдивами не отказываться от эксплуатации вертолетов ALH "Дхрув"

ЦАМТО, 24 июля. Правительство Мальдивской Республики приняло решение оставить в эксплуатации два индийских легких военных вертолета ALH "Дхрув".

По информации IBtimes.co.in, официальный Нью-Дели получил уведомление от Мале в том, что Мальдивы продолжат использовать два вертолета и сохранят необходимый для этого персонал в количестве 48 человек до декабря этого года.

Индийскому персоналу, представляющему ВМС, Береговую охрану и сотрудников компании Hindustan Aeronautics Limited, предписано немедленно обратиться за продлением виз.

Данная новость анонсирована изданием как "дипломатическая победа" правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Как ранее сообщал ЦАМТО, правительство президента Мальдивской Республики Абдуллы Ямина (Abdulla Yameen) чуть более месяца назад потребовало передислоцировать в Индию с территории Мальдив к концу июня два военных вертолета ALH "Дхрув", которые были получены в качестве гранта в 2012-2013 гг. и использовались для наблюдения в прибрежной зоне, ведения разведки, материально-технического обеспечения и проведения поисково-спасательных операций.

Мальдивы также отказались продлить "письма по обмену" (letters of exchange – LoE) для этих двух вертолетов (срок действия одного истек в мае, а второго – 30 июня). Машины были подарены Национальным силам обороны Мальдивских островов и эксплуатировались на атолле Лааму и архипелаге Адду под управлением шести пилотов Военно-морских сил Индии, а также пилотов Береговой охраны Индии.

Правительство Мальдивской Республики отказалось продлить визы для индийских пилотов, а также технических специалистов, ответственных за поддержку ALH "Дхрув". Кроме того, Мальдивы также отказали в визах для индийских инженеров-строителей, участвующих в создании полицейской академии в столице Мальдивских островов г.Мале в рамках двустороннего соглашения от 2015 года.

В связи с этими "демаршами" индийские дипломаты и чиновники службы безопасности сообщили Jane's Defence Weekly, что правительство Мальдивских островов приступило к "сокращению" всех соглашений в сфере безопасности и сотрудничества с Нью-Дели под давлением Китая. Это связано с тем, что Пекин и Мале недавно заключили крупные коммерческие соглашения и соглашения в сфере безопасности.

В частности, в декабре 2017 года Мальдивы подписали 12 соглашений с Китаем, в том числе пакт о продвижении инициативы Пекина "Один пояс – один путь", направленной на расширение экономических и стратегических связей со странами региона Индийского океана.

Комментарий Jane's

Индия долгое время считала Мальдивы частью своей расширяющейся сферы влияния и ответственности в регионе Индийского океана, однако в последние два года Нью-Дели встревожен успехами Китая в Мале в рамках инициативы "Один пояс – один путь".

Данная инициатива предполагает, что Пекин будет обеспечивать безопасность путем военных, коммерческих, политических и дипломатических договоренностей с государствами региона Индийского океана, инвестируя в крупные инфраструктурные проекты, особенно порты, которые могут быть использованы для поддержки операций Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в этом регионе мира.

Мальдивы недавно расширили международный аэропорт в Мале за счет финансирования китайской стороны (после отказа в предоставлении контракта индийским подрядчикам). Кроме того, Пекин рассматривается основным кандидатом на победу в тендере на строительство порта Утуру Тила-Фалху на северо-западе от Мале.