Гражданские легковые автомобили могут изыматься у российских граждан для тылового обеспечения войск только крайних случаях

ЦАМТО, 24 июля. Гражданские, в том числе легковые автомобили, могут изыматься у российских граждан для тылового обеспечения войск и только крайних случаях – например, при объявлении в стране военного положения, либо с началом боевых действий.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минобороны подготовило поправки к приказу министра обороны от 14 марта 2014 года №151, предполагающие постановку всей гражданской автотехники на воинский учет. В проекте сказано, что в список войдут все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют, помимо водительского, не более восьми мест для сидения.

Подобная практика существовала в советское время, однако тогда на учет ставились только грузовики и автомобили повышенной проходимости. При этом они так и не были задействованы в реальных боевых действиях и привлекались только к учениям инженерных войск.

"В случае начала войны легковые автомобили у населения могут изыматься для тылового обеспечения, в частности доставки резервистов к пунктам назначения, непосредственно в боевых действиях они применяться не будут", – сказал И.Коротченко.

Он отметил, что к таким мерам военное командование РФ прибегнет лишь в крайнем случае, при этом исключать такую вероятность нельзя в связи с ростом вызовов и угроз безопасности стране и стабильности в мире.

Собеседник агентства подчеркнул, что достоверность информации о том, что такие документы действительно готовятся, должна быть подтверждена официальными представителями Минобороны РФ.