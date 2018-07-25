Завершилось формирование праздничного парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ

ЦАМТО, 24 июля. В Калининградском морском канале завершилось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ.

В настоящее время в линию военно-морского парада в Балтийске поставлены боевые корабли Балтийского флота – эсминец "Настойчивый", корвет "Стерегущий", малый ракетный корабль "Зыбь", ракетный катер "Р-257", базовый тральщик "Леонид Соболев", большой десантный корабль "Калининград", судно связи "Василий Татищев" и большое таможенное судно "Дмитрий Шишков".

Планируется, что 24 июля в Балтийске пройдет общая тренировка парада и военно-спортивного праздника, а 26 июля состоится генеральная репетиция торжеств, в которых будет задействовано более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.