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25.07.2018
ЦАМТО

Завершилось формирование праздничного парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 24 июля. В Калининградском морском канале завершилось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ.

В настоящее время в линию военно-морского парада в Балтийске поставлены боевые корабли Балтийского флота – эсминец "Настойчивый", корвет "Стерегущий", малый ракетный корабль "Зыбь", ракетный катер "Р-257", базовый тральщик "Леонид Соболев", большой десантный корабль "Калининград", судно связи "Василий Татищев" и большое таможенное судно "Дмитрий Шишков".

Планируется, что 24 июля в Балтийске пройдет общая тренировка парада и военно-спортивного праздника, а 26 июля состоится генеральная репетиция торжеств, в которых будет задействовано более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

24.07.2018
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