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25.07.2018
ТАСС

В Минобороны заявили, что обеспечены автомобилями и не планируют изымать их у граждан

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ВИС 29467
Автомобиль огневой поддержки ВИС 29467.
Источник: Алексей Моисеев

В ведомстве допустили привлечение к боевым задачам гражданского транспорта лишь в исключительных случаях

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ не планирует изымать легковые автомобили у граждан - у российской армии достаточно штатного автотранспорта. Об этом заявили журналистам во вторник в военном ведомстве, комментируя публикации, связанные с проектом изменений в приказ министра обороны об учете транспортных средств.

Ранее министерство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект изменений в приказ министра обороны от 2014 года. Он, в частности, предполагает постановку на учет и мобилизацию в случае войны легковых автомобилей (категория M1) вместо квадроциклов (категория L6).

"Никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают. Проект приказа уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах", - пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что Вооруженные силы РФ "обладают достаточным количеством штатного автомобильного транспорта, полностью обеспечивающего выполнение войсками задач по предназначению". "Привлечение для нужд обороны дополнительной автомобильной техники, принадлежащей гражданам и организациям, возможно лишь в исключительных случаях и только в порядке, установленном действующим законодательством", - подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем приказ, который предполагает обновить Минобороны, относится к так называемой военно-транспортной обязанности, установленной указом президента. Под нее попадают практически все граждане и организации, владеющие любым транспортом, включая морской, железнодорожный и воздушный. Исключение составляют представители дипкорпуса, иностранные граждане и международные организации, лица без гражданства.

Военно-транспортная обязанность, в частности, предполагает: в мирное время - учет транспортных средств и их заблаговременную подготовку; в период мобилизации и в военное время - предоставление войскам, формированиям и органам транспортных средств и обеспечения их работы в соответствии с мобилизационными заданиями.

24.07.2018
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