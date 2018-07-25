Минобороны РФ предлагает мобилизовывать легковые автомобили вместо квардроциклов

В документе также предлагается дополнить источники информации для составления картотеки транспорта данными Федеральной налоговой службы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ предлагает поставить на учет и мобилизовывать в случае войны легковые автомобили (категория M1) вместо квадроциклов (категория L6). Соответствующий проект изменений в приказ министра обороны от 2014 года размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Одно из основных изменений коснется категорий транспортных средств, которые организации и граждане РФ в случае войны должны будут предоставить военным. "В пункте 1 слова "L6" заменить словами "М1", - отмечается в проекте.

К категории L6 относятся квадроциклы, к категории M1 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, то есть легковые автомобили.

В соответствии с действующим приказом министра обороны РФ от 14 марта 2014 года №151г к перечню транспортных средств, временно предоставляемых вооруженным силам на период военного положения, также относятся внедорожники, грузовики, автобусы, прицепы, тракторы, пожарные автомобили и многие другие виды машин - то есть практически все виды наземного транспорта. В проекте изменений также предлагается включить в список "электростанции и агрегаты электропитания; компрессорные станции".

Другие изменения в проекте касаются учета транспорта. В частности, предлагается дополнить источники информации для составления картотеки транспорта данными Федеральной налоговой службы.

В пояснительной записке к проекту указывается, что изменения, кроме всего прочего, позволят сократить время постановки транспортных средств на учет.

Военно-транспортная обязанность

Приказ №151г относится к так называемой военно-транспортной обязанности, установленной указом президента. Под нее попадают практически все граждане и организации, владеющие любым транспортом, включая морской, железнодорожный и воздушный. Исключение составляют представители дипкорпуса, иностранные граждане и международные организации, лица без гражданства.

Военно-транспортная обязанность, в частности, предполагает: в мирное время - учет транспортных средств и их заблаговременную подготовку; в период мобилизации и в военное время - предоставление войскам, формированиям и органам транспортных средств и обеспечения их работы в соответствии с мобилизационными заданиями.