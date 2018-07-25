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25.07.2018
РИА Новости

Легковые автомобили могут понадобиться для обеспечения тыла, заявил эксперт

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Автомобили. Архивное фото
Автомобили. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гражданские, в том числе легковые автомобили, могут изыматься у российских граждан для тылового обеспечения войск и только крайних случаях - например, при объявления в стране военного положения либо с началом боевых действий, заявил РИА Новости во вторник военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее газеты "Известия" сообщила, что Минобороны подготовило поправки к приказу министра обороны от 14 марта 2014 года № 151, предполагающие постановку всей гражданской автотехники на воинский учёт. В проекте сказано, что в список войдут все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют, помимо водительского, не более восьми мест для сидения.

Подобная практика существовала в советское время, однако тогда на учёт ставились только грузовики и автомобили повышенной проходимости. При этом они так и не были задействованы в реальных боевых действиях и привлекались только к учениям инженерных войск.

"В случае начала войны легковые автомобили у населения могут изыматься для тылового обеспечения, в частности доставки резервистов к пунктам назначения, непосредственно в боевых действиях они применяться не будут", - сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что к таким мерам военное командование РФ прибегнет лишь в крайнем случае, при этом исключать такую вероятность нельзя в связи с ростом вызовов и угроз безопасности стране и стабильности в мире.

Собеседник агентства подчеркнул, что достоверность данной информации о том, что такие документы действительно готовятся, должна быть подтверждена официальными представителями Минобороны РФ.

24.07.2018
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принадлежат РИА Новости
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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
25.07.2018 08:52
Сначала машину изымут, потом беженцев подселят....

Для начала нужно начинать подселение с Рублёвки, там самые лучшие условия и по норме 9 м.кв. на человека в каждый Дом-2 дворец можно смело по 100 беженцев подселить.
Тренировки нужно проводить раз в квартал и обязать владельцев жилья две недели содержать за свой счёт несчастных бездомных...
+1
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