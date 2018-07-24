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24.07.2018
Военное обозрение

Иран ответит недругам "Факурами". Иранская версия "Кто не понял, тот поймёт"

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Информационное агентство "Тасним" сообщает о том, что в Иране начато серийное производство новых ракет семейства "Факур". Это ракеты класса "воздух-воздух" среднего радиуса действия.

Отмечается, что перед стартом серийного производства в Иране прошла торжественная церемония с участием представителей военно-политических элит и представителей оборонной промышленности.

По словам Амира Хатами (министр обороны Ирана), ракета способна поражать различные типы воздушных средств, включая истребительную авиацию. По словам Хатами, Иран в современных непростых условиях совершенствует свой оборонный потенциал на фоне откровенно воинственных антииранских заявлений США и Израиля.

По его словам, "сильный Иран использует научно-промышленную базу для создания новых ракет".

По всей вероятности, речь идёт о модернизации ракеты "Факур-90", которую иранская (и не только иранская) общественность увидела 5 лет назад на военном параде в Тегеране.

Википедия

Новые ракеты Иран планирует использовать на видавших виды истребителях F-14 Tomcat, которые продолжают эксплуатироваться в ВВС Исламской Республики. В 2017 году на телевидении Ирана было продемонстрировано испытание модернизированной версии ракеты "Факур-90".

Между тем, в США предостерегли Иран от "угроз в адрес Штатов и всего демократического мира". "Угрозы для всего мира" США желают монополизировать?

23.07.2018
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Страны
Израиль
Иран
США
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