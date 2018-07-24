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24.07.2018
Военное обозрение

РФ поставила Армении вооружение на 200 млн долларов под собственный кредит

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В воскресенье глава оборонного ведомства Армении Давид Тоноян на встрече с представителями СМИ сообщил, что Россия выполнила условия армяно-российского кредитного договора, осуществив все поставки модернизированного, современного вооружения армянской стороне на сумму в 200 миллионов долларов. Средства противовоздушной обороны, артиллерия, автомобили, вспомогательные средства (радиостанции, двигатели, миноискатели), – вот перечень продукции, которую закупила Армения у России на выделенные под кредит денежные средства.

http://www.globallookpress.com

Напомним, что в 2015 году между Москвой и Ереваном состоялась ратификация соглашения, в рамках которого Россия поставляет Армении современное вооружение.

В 2016 году Россия предоставила Армении кредитные средства в размере 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции.

Расчёт по кредитному соглашению между двумя государствами будет осуществляться в рублях, несмотря на то, что сам договор изначально заключался в американских долларах.

Данный кредит для Армении является очень выгодной сделкой, поскольку выделен под низкий процент ставки (всего 3% годовых). На сегодняшний день это ниже уровня инфляции (оценка на 2018 год - около 3,2% в год в РФ). Кроме того, выплаты денежных средств по кредитному договору не будут облагаться налогами и не будут сопровождаться разного рода компенсационными удержаниями и ограничениями.

В 2017 году Армения и Россия подписали новое соглашение на предоставление Россией армянской стороне ещё одного экспортного кредита на сумму 100 миллионов долларов. На эти средства Ереван сможет профинансировать поставки военной продукции. Согласно кредитному договору, Армения должна выплачивать денежные средства в течение 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под указанную выше ставку - 3% годовых. Воспользоваться кредитными средствами Ереван планирует уже в ближайшие четыре года.

23.07.2018
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Армения
Россия
США
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