Спецслужбы перекрыли канал контрабанды оружия из ЕС. В арсенале даже миномёты и ПТР

В Центре общественных связей ФСБ РФ сообщают о проведении успешной операции. Речь идёт о перекрытии канала поставок в Россию оружия и боеприпасов. Оружие поступало в Российскую Федерацию из стран Евросоюза. Отмечается, что операция проводилась в тесном сотрудничестве сотрудников сразу нескольких силовых ведомств. Помимо ФСБ в перекрытии канала контрабанды вооружений принимали участие сотрудники МВД РФ и Росгвардии.

ФСБ РФ

Группа, осуществлявшая контрабандные поставки, как сообщается, была межрегиональной. В неё входили представители таких субъектов федерации как Ярославская область, Москва и Санкт-Петербург. Эти лица занимались поставками и последующей реализацией на территории РФ огнестрельного оружия, включая автоматы и штурмовые винтовки различных моделей, пистолеты-пулемёты, револьверы и даже противотанковые ружья. В изъятом арсенале и оружие времён Великой Отечественной войны.

В общей сложности сотрудниками правоохранительных органов изъято 380 единиц оружия, среди которого – миномёты, АГС, ручные гранаты.

Сообщается об изъятии большого количества комплектующих к стрелкового оружию, которые использовались при сборке уже на территории РФ.

Отмечено, что правоохранители провели и операцию по прекращению деятельности подпольных мастерских, где из упомянутых комплектующих производилось оружие для последующего распространения в России.