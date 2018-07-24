Спецслужбы перекрыли канал контрабанды оружия из ЕС. В арсенале даже миномёты и ПТР
В Центре общественных связей ФСБ РФ сообщают о проведении успешной операции. Речь идёт о перекрытии канала поставок в Россию оружия и боеприпасов. Оружие поступало в Российскую Федерацию из стран Евросоюза. Отмечается, что операция проводилась в тесном сотрудничестве сотрудников сразу нескольких силовых ведомств. Помимо ФСБ в перекрытии канала контрабанды вооружений принимали участие сотрудники МВД РФ и Росгвардии.
ФСБ РФ
Группа, осуществлявшая контрабандные поставки, как сообщается, была межрегиональной. В неё входили представители таких субъектов федерации как Ярославская область, Москва и Санкт-Петербург. Эти лица занимались поставками и последующей реализацией на территории РФ огнестрельного оружия, включая автоматы и штурмовые винтовки различных моделей, пистолеты-пулемёты, револьверы и даже противотанковые ружья. В изъятом арсенале и оружие времён Великой Отечественной войны.
В общей сложности сотрудниками правоохранительных органов изъято 380 единиц оружия, среди которого – миномёты, АГС, ручные гранаты.
Сообщается об изъятии большого количества комплектующих к стрелкового оружию, которые использовались при сборке уже на территории РФ.
Отмечено, что правоохранители провели и операцию по прекращению деятельности подпольных мастерских, где из упомянутых комплектующих производилось оружие для последующего распространения в России.
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С таким оружием это не бандюги будут, а реконструкторы какие-то!
Уверяю вас, пуля из Манлихера M1895 или ППШ, не менее смертоносна, чем из Ак-12 или HK417.
Считать это боевым оружием вряд ли т.к. бронебойные пули к ним серийно не выпускаются в калибре 8мм.
Томпсон улыбнул - явно или бандюганам несведующим или попсе. Такие пули выдерживают даже старые армейские бронежилеты, современные "тяжёлые" как и защита лица, шлемы - практически всеракурсно.
ППШ и прочее, особенно ПТРД могли накопать и в местах боёв, хотя офицерские пистолеты немецкие горазо чаще попадаются копателям в приличном состоянии чем ППШ, ввиду более качественных сталей, смазки.
Сравнивать 5,45 АК-12 с 7,62х51 НАТО HK-417 это то же что сравнивать запорожец и скажем BMW вроде похожи, в том смысле что оба - автомобили, но класс принципиально разный, пробивная способность пуль, как раз из кехлеров 417, до 15мм бронеплиты НАТО с 300м. Думаю 5,45 как не крути более 4-5мм стали броневой с данного расстояния не возьмёт. 5,56 не многим лучше:
Для охотничьих/небронебойных несколько иначе:
Ну и наконец по бронежилетам и бронированию, эфф дальность стрельбы первые сотни метров у автоматных пуль:
Падение энергии на предельной для АК дальности 500м ВТРОЕ даже с тяжёлой бронебойной пулей.
Т.е. с HK417 или с древней СВТ "света", которая стоит в Канаде 140долл всего, ДЕШЕВЛЕ чем в РФ, наследнице СССР, где данные винтовки производились, противник будет иметь преимущество в 200-300м как минимум.