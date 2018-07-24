На полигоне Корла в рамках "АрМИ-2018" будет открыт военно-патриотический парк культуры и отдыха НОАК "Патриот"
ЦАМТО, 23 июля. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на полигоне Корла в рамках "АрМИ-2018" готовят к открытию военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот". Площадка предназначена для демонстрации возможностей ВиВТ НОАК.
В парке создан музейный комплекс под открытым небом, в котором представлены около 100 ед. военной техники последних десятилетий.
Примечательно, что некоторые экспонируемые образцы принимают участие в "АрМИ-2018". В частности, посетители могут ознакомиться с танками 88А, 96, 96В, боевыми машинами пехоты 86А, 04А, 122-мм самоходной гаубицей PLZ07, 300-мм реактивной системой залпового огня PHL 03, БТР-92А, тяжелым механизированным мостом (ТММ), инженерной машиной разграждения (ИММ) и другими образцами ВиВТ.
Кроме того, в парке откроются этнографический и культурно-исторические кластеры.
Первыми посетителями парка станут военнослужащие из России и Китая, принимающие участие в международном конкурсе "Безопасный маршрут", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
24.07.2018 30 иностранных экипажей прибыли в РФ на конкурс на "Авиадартс-2018" - Минобороны
24.07.2018 На сайте Минобороны России открыта аккредитация представителей СМИ для участия в МВТФ "Армия-2018"
24.07.2018 На сайте Минобороны создали раздел о военной комендатуре Москвы в честь ее столетия
24.07.2018 Военные полицейские из Ирана прибыли в Россию для участия в Армейских играх
23.07.2018 Шойгу рассказал о ходе перевооружения войск
23.07.2018 В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции
23.07.2018 Беспилотный летательный аппарат "Орион" с подвешенным вооружением
23.07.2018 Единый день приёмки военной продукции