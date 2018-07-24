На полигоне Корла в рамках "АрМИ-2018" будет открыт военно-патриотический парк культуры и отдыха НОАК "Патриот"

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.

ЦАМТО, 23 июля. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на полигоне Корла в рамках "АрМИ-2018" готовят к открытию военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот". Площадка предназначена для демонстрации возможностей ВиВТ НОАК.

В парке создан музейный комплекс под открытым небом, в котором представлены около 100 ед. военной техники последних десятилетий.

Примечательно, что некоторые экспонируемые образцы принимают участие в "АрМИ-2018". В частности, посетители могут ознакомиться с танками 88А, 96, 96В, боевыми машинами пехоты 86А, 04А, 122-мм самоходной гаубицей PLZ07, 300-мм реактивной системой залпового огня PHL 03, БТР-92А, тяжелым механизированным мостом (ТММ), инженерной машиной разграждения (ИММ) и другими образцами ВиВТ.

Кроме того, в парке откроются этнографический и культурно-исторические кластеры.

Первыми посетителями парка станут военнослужащие из России и Китая, принимающие участие в международном конкурсе "Безопасный маршрут", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.