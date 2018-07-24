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24.07.2018
ЦАМТО

В Лорьяне отгружена мачта для третьего корвета класса "Говинд-2500", строящегося в Александрии для ВМС Египта

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Корвет типа Gowind 2500 ВМС Египта.
Корвет типа Gowind 2500 ВМС Египта.
Источник: navyrecognition.com

ЦАМТО, 23 июля. Французское судостроительное объединение Naval Group (ранее DCNS) отгрузило третью мачту, предназначенную для размещения радиолокационного оборудования в рамках проекта строительства корветов класса "Говинд-2500" для ВМС Египта.

Согласно информации издания Mer et Marine, мачта была погружена на грузовое судно в порту Лорьян, которое 10 июля убыло в Александрию.

По информации того же источника, первый строящийся Александрийским судостроительным предприятием (Alexandria Shipyard) корвет практически готов к спуску на воду.

Как уже сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВМС Египта четырех корветов класса "Говинд-2500" был подписан в июне 2014 года и вступил в силу в июле 2015 года. Соглашение предусматривает постройку в течение 29 месяцев головного корабля во Франции и трех дополнительных – на государственной судоверфи в Александрии (Египет) в рамках соглашения о передаче технологий. Предположительно, стоимость программы составляет 1 млрд. евро (1,4 млрд. долл.). Контракт включает опцион на постройку двух дополнительных кораблей.

Церемония резки стали для строительства головного корвета "Эль Фатех" (971) состоялась на предприятии в Лорьяне 16 апреля 2015 года. Сборка корпуса корабля началась в конце сентября 2015 года. Спуск на воду головного корвета состоялся 17 сентября 2016 года. Naval Group на предприятии в Лорьяне объявила о передаче ВМС Египта первого корвета 22 сентября 2017 года. Корабль убыл в Египет 23 сентября и прибыл в порт приписки (Александрия) 18 октября 2017 года.

DCNS предоставила всю техническую документацию и направила своих специалистов в Александрию для оказания содействия при постройке следующих кораблей серии. 16 апреля 2016 года на предприятии Alexandria Shipyard состоялась церемонии резки стали для второго корвета класса "Говинд-2500", "Порт Саид" (976). На текущий момент данный корабль практически готов к спуску на воду. Третий корвет находится в стадии строительства, причем большая часть корпуса уже смонтирована.

Корвет проекта "Говинд-2500", выбранный ВМС Египта, оснащен системой боевого управления SETIS объединения Naval Group. Панорамный мостик обеспечивает видимость на 360 град., одна закрытая мачта обеспечивает видимость радиолокационной аппаратуры также на 360 град.

В октябре 2016 года Naval Group установила панорамные приборы и интеллектуальный модуль PSIM на корвет "Эль-Фатех". Мачта объединяет систему боевого управления SETIS, а также большинство датчиков корвета, включая радиолокационное и электронное оборудование системы SMART-S.

Все элементы PSIM производятся и тестируются в Лорьяне, а затем устанавливаются на корветах после их спуска на воду. Второй корвет класса "Говинд-2500" для ВМС Египта был оснащен мачтой в марте 2018 года, поэтому текущий грузовой рейс предусматривает оснащение мачтой третьего корабля проекта.

Вооружение корветов класса "Говинд-2500" ВМС Египта составят 16 зенитных управляемых ракет VL-MICA и восемь противокорабельных ракет MM40 "Экзосет", торпедный аппарат, а также 76-мм и 20-мм артиллерийские установки. На каждом корвете сможет базироваться один средний вертолет типа EC-725 "Кугар". Дополнительно корвет оснащается гидролокатором KINGKLIP и буксируемым сонаром CAPTAS 2.

Египетская версия корвета "Говинд-2500" имеет длину 102 м, ширину – 16 м, водоизмещение – 2600 т, максимальную скорость – 25 узлов. Автономность плавания на скорости 15 узлов составляет 3700 морских миль. Экипаж, включая вертолетный отряд, – 65 человек.

На текущий момент Египет ведет переговоры с Францией о приобретении еще двух корветов класса "Говинд-2500", однако, по всей видимости, переговоры зашли в тупик из-за разногласий по вопросу их стоимости. В случае, если по итогам переговоров корветы все-таки будут заказаны, их строительство будет осуществляться в Лорьяне (Франция).

23.07.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Египет
Франция
Продукция
AS-332
Компании
DCNS
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