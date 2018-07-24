На сайте Минобороны России открыта аккредитация представителей СМИ для участия в МВТФ "Армия-2018"
ЦАМТО, 23 июля. Министерство обороны Российской Федерации начинает аккредитацию представителей российских и зарубежных СМИ на мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2018".
Специальная форма электронной аккредитации размещена на официальном сайте военного ведомства.
Аккредитация продлится до 12:00 (мск) 17 августа.
IV Международный военно-технический форум "Армия-2018" и "Неделя национальной безопасности" пройдут с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
В форуме примут участие более 1,5 тыс. российских предприятий и организаций, в том числе крупнейшие разработчики и производители вооружения и военной техники, которые покажут свыше 20 тыс. образцов продукции.
Гостям продемонстрируют боевые возможности более 90 современных образцов вооружения, состоящих на вооружении Сухопутных войск, в том числе войсковой противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии.
Также будут представлены перспективные образцы боевой техники: новейший зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" в арктическом исполнении, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", бронеавтомобили "Тайфун-К", специальные транспортные средства "Тигр" с противотанковой системой "Корнет", танк нового поколения Т-14 "Армата", самоходная гаубица "Коалиция-СВ", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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