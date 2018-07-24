Россией заключены контракты на поставку Катару ПТРК "Корнет-Э", гранатометов и стрелкового оружия
Посол Российской Федерации в Катаре Нурмахмад Холов в опубликованном 21 июля 2018 года интервью агентству ТАСС сообщил, что Россия и Катар подписали контракты на поставку вооруженным силам Катара российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-Э", гранатометов и стрелкового оружия.
Дословно посол в интервью заявил:
"В октябре 2017 года было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, после этого началась работа по его накоплению. Подписаны контракты на поставку традиционного вооружения - например, стрелкового оружия, автоматов Калашникова, гранатометов, пулеметов, а также противотанковых ракетных комплексов "Корнет". Что касается систем ПВО, систем С-400 и так далее, то разговор об этом есть, но пока какого-то конкретного заключения не имеет. Видимо, это дело будущего, но каких-то конкретных шагов в этом направлении пока нет."
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