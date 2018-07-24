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24.07.2018
bmpd.livejournal.com

Россией заключены контракты на поставку Катару ПТРК "Корнет-Э", гранатометов и стрелкового оружия

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Бронированные машины NMS
Полученные вооруженными силами Катара бронированные машины NMS производства турецкой компании Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. - слева машина NMS в противотанковом варианте, оснащенная четырехзарядным модулем Aselsan Tanksavar Fuze Sistemi с ПТРК неустановленного типа (возможно, российскими "Корнет-Э"), справа машина NMS в варианте ПВО, оснащенная четырехзарядным модулем Aselsan IGLA Firlatma Sistemi с ракетами российских переносных ЗРК семейства "Игла" - на репетиции намеченного на 18.12.2017 военного парада вооруженных сил Катара. 15.12.2017.
Источник: Shiva Neupane Rasuwali

Посол Российской Федерации в Катаре Нурмахмад Холов в опубликованном 21 июля 2018 года интервью агентству ТАСС сообщил, что Россия и Катар подписали контракты на поставку вооруженным силам Катара российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-Э", гранатометов и стрелкового оружия.

Дословно посол в интервью заявил:

"В октябре 2017 года было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, после этого началась работа по его накоплению. Подписаны контракты на поставку традиционного вооружения - например, стрелкового оружия, автоматов Калашникова, гранатометов, пулеметов, а также противотанковых ракетных комплексов "Корнет". Что касается систем ПВО, систем С-400 и так далее, то разговор об этом есть, но пока какого-то конкретного заключения не имеет. Видимо, это дело будущего, но каких-то конкретных шагов в этом направлении пока нет."

22.07.2018
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Страны
Катар
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Корнет
Корнет-Э
С-400 Триумф
Компании
Концерн Калашников
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