Под руководством главкома ВМФ России состоялась сводная репетиция всех составляющих Главного военно-морского парада

ЦАМТО, 23 июля. В Санкт-Петербурге и Кронштадте под руководством главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева 22 июля состоялась сводная репетиция Главного военно-морского парада.

Впервые за весь период подготовки к Параду, в дневное время были отработаны эпизоды морской, воздушной и наземной составляющих по единому сценарию и в хронометрической последовательности.

В репетиции также приняли участие командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов. Ход подготовки к Главному военно-морскому параду в ходе репетиции проконтролировал заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко.

Сводная репетиция началась в 11.00 в акватории реки Нева с отработки эпизода обхода на катере строя кораблей главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Королевым, выноса перед парадным строем на Сенатской площади кормового флага линейного корабля "Азов". Затем состоялись прохождения парадных строев боевых кораблей на участке Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки Кронштадтского порта. Также был проверен эпизод прохождения торжественным маршем пеших колонн.

После отработки эпизодов морской составляющей Главного военно-морского парада в небе над Невой и над Кронштадтским рейдом состоялись полеты парадного строя Морской авиации.

Всего в сводной тренировке приняли участие свыше 40 боевых кораблей и катеров ВМФ России различных классов, 38 воздушных судов Морской авиации, свыше 4000 военнослужащих.

В репетиции приняли участие около 20 кораблей и катеров Военно-морского флота современных проектов, в том числе фрегат "Адмирал Макаров", корветы "Сообразительный" и "Бойкий", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", малые ракетные корабли "Ураган" и "Серпухов", противодиверсионные катера "Грачонок", патрульные катера типа "Раптор".

В ходе сводной репетиции Парада главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев отметил, что сегодня по плану сводной репетиции были отработаны важнейшие задачи и эпизоды сценария, предстоящего Главного военно-морского парада. Следующей проверкой уровня подготовленности экипажей кораблей, катеров, подводных лодок и экипажей Морской авиации станет Генеральная репетиция, которая состоится 26 июля.

"Проведенная сегодня репетиция показала хорошие результаты. Ей предшествовала кропотливая подготовка, которую мы проводили в Финском заливе на открытой воде, в ночное время – на Неве и в дневное – на Кронштадтском рейде. Военные моряки с гордостью продемонстрируют Андреевский флаг, корабли и самолеты на Главном военно-морском параде в городах Санкт-Петербург и Кронштадт, чья история напрямую связана с историей зарождения и развития Российского флота", – подчеркнул В.Королев.

Ранее в акваторию Невы вошли и ошвартовались на рейде корабли парадной линии Главного военно-морского парада, участвующие в статическом показе. При помощи швартовых устройств ("бочек"), на рейде закреплены новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" и корвет Балтийского флота "Сообразительный", дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", большой десантный корабль "Минск", малый противолодочный корабль "Минск".

На рейде Кронштадта ошвартованы корабли крупного водоизмещения Северного флота: ракетный крейсер "Маршал Устинов" и атомный подводный крейсер "Орел", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.