Оренбургские ракетчики провели под Астраханью боевой пуск из комплекса "Искандер-М"
Учения стали заключительным этапом лагерного сбора ракетчиков 2-й армии ЦВО
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ракетчики провели боевой пуск баллистической ракеты "Искандер-М" в ходе учений в Астраханской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Ракетчики 2-й общевойсковой армии из Оренбургской области в ходе учений с боевым пуском баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили командный пункт условного противника на полигоне Капустин Яр в Астраханской области", - говорится в сообщении.
По замыслу учений, расчетам "Искандер-М" нужно было выдвинуться в район сосредоточения, занять стартовые позиции, выполнить пуск ракеты на расстояние свыше 70 километров и уничтожить цель радиусом четыре метра. Одной из главных задач являлось успешное преодоление средств радиоэлектронной борьбы противника. "Основную часть полета ракета пролетела на высоте нескольких километров, ведя интенсивное маневрирование с 20-кратными перегрузками на некоторых участках полета. Ракета успешно поразила условный командный пункт с нулевым отклонением от заданной точки", - отметили в пресс-службе округа.
Учения с боевым пуском ракеты "Искандер-М" являлись заключительным этапом лагерного сбора ракетчиков 2-й армии ЦВО, на котором военнослужащие провели больше месяца. В ближайшее время подразделения вернутся к месту постоянной дислокации в Оренбургской области.
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
20.07.2018 Эскадрилья МиГ-31К с "Кинжалами" в начале июля провела учения с Дальней авиацией
18.07.2018 Ракетные комплексы "Искандер" и артиллерию перебросят в Забайкалье для участия в масштабных маневрах
04.07.2018 В Еврейской АО начались учения с "Искандерами"
27.06.2018 Россия продолжает испытывать ядерные ракеты, способные уничтожить миллионы человек
22.06.2018 У американских авианосцев в Балтийском море нет шансов на выживание
21.06.2018 Скрытая угроза: почему Литва боится вторжения России
07.06.2018 Пензенский филиал Военной академии МТО получил ОТРК "Искандер-М"
07.06.2018 Комплексы "Искандер" уничтожили склады условного противника на учениях в Забайкалье