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24.07.2018
ТАСС

Оренбургские ракетчики провели под Астраханью боевой пуск из комплекса "Искандер-М"

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник: rg.ru

Учения стали заключительным этапом лагерного сбора ракетчиков 2-й армии ЦВО

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ракетчики провели боевой пуск баллистической ракеты "Искандер-М" в ходе учений в Астраханской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Ракетчики 2-й общевойсковой армии из Оренбургской области в ходе учений с боевым пуском баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили командный пункт условного противника на полигоне Капустин Яр в Астраханской области", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, расчетам "Искандер-М" нужно было выдвинуться в район сосредоточения, занять стартовые позиции, выполнить пуск ракеты на расстояние свыше 70 километров и уничтожить цель радиусом четыре метра. Одной из главных задач являлось успешное преодоление средств радиоэлектронной борьбы противника. "Основную часть полета ракета пролетела на высоте нескольких километров, ведя интенсивное маневрирование с 20-кратными перегрузками на некоторых участках полета. Ракета успешно поразила условный командный пункт с нулевым отклонением от заданной точки", - отметили в пресс-службе округа.

Учения с боевым пуском ракеты "Искандер-М" являлись заключительным этапом лагерного сбора ракетчиков 2-й армии ЦВО, на котором военнослужащие провели больше месяца. В ближайшее время подразделения вернутся к месту постоянной дислокации в Оренбургской области.

23.07.2018
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принадлежат ТАСС
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