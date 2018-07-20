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20.07.2018
АО "НПК "ТехМаш"

Ростех и МГТУ им. Н.Э.Баумана подписали соглашение для разработки ракетных комплексов нового поколения

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Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех и Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех и Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана заключили Соглашение о сотрудничестве в научно-технической и образовательной деятельности в сфере фундаментальных и прикладных исследований и опытно-конструкторских работ.
Источник: Пресс-служба АО "НПК "Техмаш"

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех и Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана впервые заключили Соглашение о сотрудничестве в научно-технической и образовательной деятельности в сфере фундаментальных и прикладных исследований и опытно-конструкторских работ.


Соглашение направлено на решение актуальных проблем в области разработки, производства, внедрения, эксплуатации, ремонта и утилизации вооружения, военной и специальной техники, оружия и боеприпасов, а также их составных частей.


Одной из главных задач предусматривается организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию высокоточного артиллерийского и ракетного вооружения и боеприпасов.


Кроме того, планируется совместное участие в разработке и выполнении программ фундаментальных научных исследований по созданию перспективных систем и комплексов вооружения.


Также общей целью в Соглашении о сотрудничестве обозначена подготовка квалифицированных специалистов для оборонной промышленности России.


«Соглашение с одним из крупнейших учебных и научных центров России открывает для Концерна новые перспективы и новые возможности. Вместе с тем, практика наших ведущих научно-производственных объединений также представляет интерес для Университета. С рядом из них, например с «НИМИ имени Бахирева», уже налажено взаимодействие. Заключая Соглашение, мы сможем интегрировать свои возможности и потенциалы, направив их на развитие исследований и разработку перспективных изделий, решение сложных задач производства, эксплуатации, ремонта и утилизации боеприпасов, реализацию задач по подготовке и повышению квалификации специалистов для боеприпасной отрасли, обмен информацией, а также на многие другие направления», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.


"Сегодня мы подписали значимый документ для нашего университета. Наши студенты получили дополнительную возможность закрепить и отработать полученные знания непосредственно на практике, на производственных площадках холдинга "Техмаш". Более того, практически каждый из них может принять участие в наших совместных проектах по созданию новых продуктов для оборонной промышленности РФ", - сказал ректор МГТУ им.Н.Э.Баумана Анатолий Александров.


АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания, созданная в 2011 году, специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил. Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш»

19.07.2018
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принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
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Страны
Россия
Компании
Ростех
Техмаш НПК
Проекты
Военные учения
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