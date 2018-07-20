Результат переговоров о поставке новой российской военной техники Сирии будет скоро - посол РФ в Дамаске

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Дамаск проявляет интерес ко многим российским вооружениям, результат переговоров будет скоро ясен, заявил посол РФ в Сирии Александр Кинщак.

"У них интерес ко многим нашим изделиям, технологичной продукции имеется. Это все проговаривается как на уровне соответствующих ведомств, координаторов секторальных, так и с участием, прежде всего, заинтересованных компаний, потому что с сирийской стороны лидируют госкорпорации, а у нас частный сектор", - сказал А.Кинщак, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, в каких вооружениях и военной технике заинтересован Дамаск, помимо самолетов МС-21.

"Идет разговор многоуровневый, достаточно плотный. Я думаю, результат мы увидим достаточно скоро", - подчеркнул он.