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20.07.2018
Интерфакс-АВН

Результат переговоров о поставке новой российской военной техники Сирии будет скоро - посол РФ в Дамаске

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Танк Т-72 ВС Сирии
Танк Т-72 ВС Сирии, прошедший модернизацию с помощью итальянских компаний.
Источник: twitter.com/MathieuMorant

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Дамаск проявляет интерес ко многим российским вооружениям, результат переговоров будет скоро ясен, заявил посол РФ в Сирии Александр Кинщак.

"У них интерес ко многим нашим изделиям, технологичной продукции имеется. Это все проговаривается как на уровне соответствующих ведомств, координаторов секторальных, так и с участием, прежде всего, заинтересованных компаний, потому что с сирийской стороны лидируют госкорпорации, а у нас частный сектор", - сказал А.Кинщак, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, в каких вооружениях и военной технике заинтересован Дамаск, помимо самолетов МС-21.

"Идет разговор многоуровневый, достаточно плотный. Я думаю, результат мы увидим достаточно скоро", - подчеркнул он.

19.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Проекты
МС-21
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