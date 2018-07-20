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20.07.2018
Интерфакс-АВН

В вопросах ВТС с Сирией российские компании опасаются западных санкций

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Парад в честь Дня Победы на авиабазе Хмеймим
Парад в честь Дня Победы состоялся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии 9 мая 2018г.
Источник: rg.ru

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские компании проявляют сдержанность в сотрудничестве с Сирией в сфере ВТС из-за возможности попасть под западные санкции, заявил посол РФ в Сирии Александр Кинщак.

"Проблемы остаются основные две, которые всю жизнь мешали нам развивать отношения динамично: это недостаток финансирования и ограниченность финансовых возможностей сирийских заказчиков и опасения наших экономоператоров "засветиться" на сирийском рынке, попасть под западные санкции", - сказал А.Кинщак, отвечая на вопрос "Интерфакса" о ВТС с Дамаском.

"Они (санкции, - "ИФ") незаконны, нелегитимны, но это реальность. Если у вас есть активы в Европе или в США, заходя в Сирию, вы ставите их под угрозу. Поэтому, это объективно сдерживающий фактор. Но, тем не менее, динамика хорошая", - добавил он.

"Многого уже удалось добиться, Мы многие вещи не анонсируем. Не афишируем и какие заделы к этому есть. Я думаю, у нас впереди будут очень хорошие результаты", - заключил А.Кинщак.

19.07.2018
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