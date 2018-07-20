"Алмаз-Антей" будет сотрудничать с регионами для увеличения доли гражданской продукции

В концерне рассказали о запуске крупных совместных проектов в Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Нижегородской и Томской областях

ИЖЕВСК, 19 июля. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" обсуждает с представителями регионов создание совместных предприятий для увеличения доли гражданской продукции и уже запустил несколько крупных проектов. Об этом в четверг сообщил ТАСС замгендиректора по производственно-технологической политике концерна Александр Ведров.

"С нами можно иметь совместные предприятия. С Нижним Новгородом такие [есть], с Томском, с Петербургом, с Хабаровском. То есть вот в этих регионах у нас реально есть уже совместные проекты, большие проекты", - сказал он.

Ветров отметил, что концерн продолжает проводить встречи с представителями региональных предприятий, на которых рассказывает о возможностях сотрудничества. По его словам, конкурентные проекты концерн готов активно поддерживать за счет своих производственных, финансовых и административных возможностей. При этом он не стал озвучивать прогнозов по объемам производства гражданской продукции на предприятиях концерна, отметив, что "Алмаз-Антей" ориентируется на озвученные президентом цифры.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поставил стратегическую задачу по существенному увеличению доли гражданской продукции на предприятиях ОПК, к 2025 году она должна составить до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году - до 50%.