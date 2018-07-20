Эксперты: новое российское оружие повлияет на диалог с США по стратегической стабильности

При этом специалисты пока не берутся предсказывать, в какую именно сторону может повернуться ситуация в российско-американском диалоге

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Разработка Москвой новых образцов вооружения так или иначе повлияет на диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности.

Такое мнение в беседе с ТАСС в четверг высказал эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, комментируя сообщения Минобороны России о последних испытаниях перспективных образцов вооружения на земле, в воде и воздухе, о которых впервые сообщил президент Владимир Путин в мартовском послании Федеральному собранию.

"США надо будет учитывать ту реальность, которая возникла, что существует новая система вооружений. Ведя переговоры, США должны будут понимать, что такое обстоятельство есть", - отметил эксперт.

По его словам, пока сложно предсказать, в какую сторону может повернуться ситуация в российско-американском диалоге. "Если это оружие будет действовать, оно изменит вообще конфигурацию угроз и военной силы, того, что происходит в мире в сфере контроля над вооружением", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Заявка на стабильность

Быстрицкий напомнил, что ядерный потенциал оказался важным инструментом сдерживания. "Ядерное оружие позволило крупным державам прожить без больших войн и с очень умеренным уровнем насилия. Да, все боялись ядерного оружия, но это позволило жить в мире разумно, рационально, развивать огромное количество технологий", - отметил аналитик.

По его мнению, "наличие таких элементов сдерживания, как новые системы вооружения, может оказаться важнейшим фактором, влияющим на мирное развитие, дающее миру стабильность".

Два фактора для диалога

В подобном ключе прокомментировал ситуацию в беседе с ТАСС и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. "Трудно сказать, положительно или отрицательно скажется новое вооружение на отношениях РФ и США", - отметил эксперт.

Он считает, что говорить о каком-то конкретном прогрессе в отношениях Москвы и Вашингтона можно только по истечении времени. "Пока администрация президента США Дональда Трампа находится под шквалом критики, сейчас любое улучшение отношений с Россией, любые интенции, даже попытки вытянуть эти отношения из минуса в ноль будут рассматриваться через призму слабости США, - убежден собеседник агентства. - А в отношении Трампа - вообще как национальное предательство, его уже сейчас называют "слабаком", "хромой уткой", [экс-губернатор Калифорнии] Арнольд Шварценеггер вообще назвал Трампа "макарониной".

Блохин напомнил, что на саммите в Хельсинки лидеры РФ и США согласились сотрудничать в рамках договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). "Уже появляется информация со ссылками на СМИ о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и наши военные готовы провести переговоры с [главой Пентагона] Джеймсом Мэттисом", - заметил эксперт и предположил, что эти переговоры будут посвящены как раз будущему договору СНВ-3, срок которого истекает в 2021-м, и будущему положению РСМД.

В этой связи аналитик отметил, что когда Путин выступал с посланием ФС и демонстрировал достижения России в области вооружений, главная идея и "была направлена на то, чтобы сократить гонку вооружений с США, сесть за стол переговоров и начать обсуждение накопившихся проблем в двусторонних отношениях: вопросы противоракетной обороны (ПРО) и стратегической стабильности".

"А вторая идея связана с тем, что какое бы дорогостоящее ПРО США ни построили, сколько бы десятков миллиардов долларов ни потратили, любая система ПРО будет преодолена", - добавил Блохин, обозначив, что и этот фактор будет влиять на построение диалога в том или ином ключе.