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20.07.2018
ЦАМТО

Raytheon объявила о заключении контракта на поставку ВС США новой партии ЗУР SM-3 Блок.1B

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Ракета SM-3 Block IIA
Ракета SM-3 Block IIA.
Источник: SM-3 Block IIA

ЦАМТО, 19 июля. Компания Raytheon объявила о заключении с Агентством по противоракетной обороне МО США контракта на производство, проведение испытаний и поставку 44 ракет-перехватчиков SM-3 Блок.1B (SM-3 IB – Standard Missile-3 Block IB).

Стоимость соглашения составляет 466,9 млн. долл. Контракт является реализацией ежегодного опциона к подписанному с Raytheon базовому соглашению стоимостью 2,35 млрд. долл. на поставку ЗУР версии SM-3 Блок.1B в течение 2015-2018 ф.г., которое предусматривало первоначальную поставку 52 ракет и включало три опциона.

ВМС США применяют ракеты в системах противоракетной обороны от баллистических ракет малой/средней дальности на начальном и маршевом участках траектории их полета. SM-3 Блок.1B сохраняет надежность версии Блок.1A и оснащается усовершенствованной двухцветной инфракрасной головкой самонаведения, усовершенствованным процессором, новой системой регулирования тяги и пространственной ориентации (TDACS), которые позволяют повысить управляемость и поражать цели прямым ударом кинетической боевой частью.

Версия SM-3 Блок.1B используется как в системах противоракетной обороны, которыми оснащены крейсеры и эскадренные миноносцы ВМС США, так и в наземной системе ПРО в Румынии.

19.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Продукция
sm-3
Компании
Raytheon
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