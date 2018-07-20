Raytheon объявила о заключении контракта на поставку ВС США новой партии ЗУР SM-3 Блок.1B

ЦАМТО, 19 июля. Компания Raytheon объявила о заключении с Агентством по противоракетной обороне МО США контракта на производство, проведение испытаний и поставку 44 ракет-перехватчиков SM-3 Блок.1B (SM-3 IB – Standard Missile-3 Block IB).

Стоимость соглашения составляет 466,9 млн. долл. Контракт является реализацией ежегодного опциона к подписанному с Raytheon базовому соглашению стоимостью 2,35 млрд. долл. на поставку ЗУР версии SM-3 Блок.1B в течение 2015-2018 ф.г., которое предусматривало первоначальную поставку 52 ракет и включало три опциона.

ВМС США применяют ракеты в системах противоракетной обороны от баллистических ракет малой/средней дальности на начальном и маршевом участках траектории их полета. SM-3 Блок.1B сохраняет надежность версии Блок.1A и оснащается усовершенствованной двухцветной инфракрасной головкой самонаведения, усовершенствованным процессором, новой системой регулирования тяги и пространственной ориентации (TDACS), которые позволяют повысить управляемость и поражать цели прямым ударом кинетической боевой частью.

Версия SM-3 Блок.1B используется как в системах противоракетной обороны, которыми оснащены крейсеры и эскадренные миноносцы ВМС США, так и в наземной системе ПРО в Румынии.