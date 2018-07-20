Ресурсные испытания макетов корпусов нового модуля для МКС завершатся в феврале 2019 года

Всего было изготовлено три корпуса научно-энергетического модуля - два макета и корпус для летных испытаний

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ресурсные испытания макетов герметичного и негерметичного корпусов научно-энергетического модуля (НЭМ), который планируется отправить на Международную космическую станцию (МКС), планируется завершить в феврале 2019 года, сообщили в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

"Завершение ресурсных испытаний ожидается в феврале 2019 года, после чего герметичный отсек НЭМ отправится в Центр подготовки космонавтов, где будет использован для тренировок", - сказали в пресс-службе.

Как сообщали ранее в госкорпорации, в ходе ресурсных испытаний как корпуса в целом, так и отдельные кронштейны подвергаются невысоким, но многократно и систематически повторяющимся уровням нагрузок, в результате чего имитируется эксплуатация модуля на орбите в составе космической станции, где он будет выполнять свои функции на протяжении многих лет.

Ранее специалисты ФГУП "ЦНИИмаш" (головной научный институт Роскосмоса) успешно завершили статические испытания обоих корпусов НЭМ, во время которых были подтверждены требования по их прочности. "Теперь в ходе ресурсных испытаний необходимо подтвердить соответствие корпусов НЭМа требованиям технического задания, по которому срок орбитальной эксплуатации составляет 15 лет", - уточнили в пресс-службе.

Всего было изготовлено три корпуса НЭМ - два макета, на которых проводятся статические, ресурсные, вибропрочностные, модальные испытания и отрабатываются действия экипажа в гидролаборатории, а также корпус для летных испытаний, сообщили в Роскосмосе.

О модуле НЭМ

Ранее сообщалось, что научно-энергетический модуль планируется запустить к МКС в 2019 году с помощью ракеты-носителя "Протон-М". Объем НЭМ составит около 30 кубических метров, он сможет вырабатывать 18 кВт электроэнергии в сутки.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" выиграла конкурс на создание научно-энергетического модуля для МКС в конце 2012 года. По контракту модуль должен был быть готов до конца ноября 2015 года, однако к этому сроку завершилась только разработка документации.

Сообщалось, что в случае завершения эксплуатации МКС в 2024 году научно-энергетический модуль, а также еще два новых российских модуля - многофункциональный лабораторный модуль и узловой модуль - будут отстыкованы и станут основой российской национальной орбитальной станции.