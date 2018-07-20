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20.07.2018
ТАСС

ВКС испытали Ту-22М3 с новой ракетой класса "воздух - поверхность"

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Бомбардировщик Ту-22М3
Бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

По словам источника в ОПК, это ракета Х-32

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ провело испытания бомбардировщика Ту-22М3 с новой авиационной ракетой класса "воздух - поверхность".

Такие данные следуют из размещенного военным ведомством на своей странице в Facebook видео совместных учений самолетов дальней авиации и МиГ-31К.

На нем демонстрируется парный полет МиГ-31К с подвешенной под фюзеляжем гиперзвуковой ракетой "Кинжал" и бомбардировщика Ту-22М3 с ракетой нового типа.

Как пояснил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, "на видео показана ракета класса "воздух - поверхность" Х-32, предназначенная для поражения морских и наземных целей".

Как сообщалось ранее, в России ведутся работы над новой версией бомбардировщика Ту-22М3 - Ту-22М3М. По данным другого источника ТАСС в "оборонке", для модернизации будут браться строевые Ту-22М3, которые получат новую авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое радиоэлектронное оборудование. Также самолеты будут ремоторизованы и вооружены новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32.

Ранее заявлялось, что испытательный полет новой версии Ту-22М3М состоится только в августе.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
Ту-22М
Компании
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