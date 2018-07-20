ЦАМТО, 19 июля. Бросковые испытания МБР "Сармат" завершены, началась подготовка к летным испытаниям. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил председатель военно-научного комитета РВСН полковник Артем Вяткин.

По его словам, одной из основных задач развития наземных стратегических ядерных сил, определенных планом строительства и развития РВСН, является создание и развертывание ракетного комплекса стационарного шахтного базирования "Сармат" с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой.

"Предприятиями ракетно-космической отрасли выполнен очередной этап создания ракетного комплекса "Сармат". С положительными результатами завершена программа бросковых испытаний, выполнено более 50 задач, которые позволили подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки и подтвердить их надежность, а также отработать технологию подготовки ракеты к пуску, режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска", – цитирует "РИА Новости" А.Вяткина

Завершение программы бросковых испытаний "позволяет в установленные сроки перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса "Сармат", добавил он.

А.Вяткин отметил, что для обеспечения этой работы кооперацией предприятий промышленности проведена модернизация и переоснащение производственных мощностей, обучение персонала и создание необходимых запасов изделий и материалов, идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет.

"Все проведенные мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса "Сармат" с ракетой массой более 200 т и постановка его на боевое дежурство будут осуществлены в установленные сроки", – добавил А.Вяткин.