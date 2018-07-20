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20.07.2018
ЦАМТО

Новые бронетранспортеры БТР-82А впервые примут участие в праздновании Дня ВМФ России во Владивостоке

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник: РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 19 июля. Современные бронетранспортеры БТР-82А, поступившие в этом году на вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, впервые примут участие в торжествах по случаю Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.

Тренировки экипажей бронетранспортеров, задействованных в эпизоде высадки морского десанта с большого десантного корабля, проводятся уже около месяца. На первом этапе механики-водители боевых машин оттачивали мастерство на вододроме полигона морской пехоты Горностай, где проведены теоретические и практические занятия по подготовке боевых машин к выходу на плав. При работе на водной акватории учитывались конструктивные особенности боевой машины и ее повышенный по сравнению с БТР-80 вес.

Подготовку на Горностае прошли 12 экипажей бронетранспортеров.

С сегодняшнего дня морские пехотинцы в бухте Новик у побережья острова Русский приступили к тренировкам с большого десантного корабля "Пересвет". В течение нескольких дней экипажи БТР-82А будут отрабатывать взаимодействия с моряками БДК. Тренировки пройдут также в акватории Амурского залива у водной станции ЦСКА во Владивостоке.

Справочно:

БТР-82А – результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит их не только по огневым возможностям. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1". В новой машине улучшена обитаемость экипажа и десанта, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

19.07.2018
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