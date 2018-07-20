Накануне проведения Главного военно-морского парада на фрегате "Адмирал Горшков" будет поднят Андреевский флаг
ЦАМТО, 19 июля. Накануне проведения Главного военно-морского парада на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге 28 июля состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ России головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".
В торжествах примут участие представители Главного командования ВМФ, руководство Объединенной судостроительной корпорации, представители проектно-конструкторских организаций.
29 июля фрегат "Адмирал Горшков" примет участие в Главном Военно-морском параде. Несколько дней назад корабль прибыл в Финский залив, успешно совершив межфлотский переход из Североморска в составе отряда кораблей Северного флота, в который также вошли ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомный подводный крейсер "Орел", большой противолодочный корабль "Североморск".
Фрегат "Адмирал Горшков" является головным кораблем проекта 22350. Он способен выполнять широкий спектр задач в дальней морской зоне.
Многие технические решения и технологии реализованы на фрегате "Адмирал Горшков" впервые.
Корабль станет базовым для дальнейшего развития фрегатов этого проекта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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