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20.07.2018
ЦАМТО

На Военном совете РВСН обсудили вопросы поддержания технической готовности ракетных комплексов и ход перевооружения соединений

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РВСН
РВСН.
Источник: Александр Кряжев/РИА Новости

ЦАМТО, 19 июля. На Военном совете Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) были рассмотрены вопросы выполняемых мер по поддержанию технической готовности ракетных комплексов, а также о выполнении работ по перевооружению соединений.

В мероприятии, проходившем под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, начальники управлений, отделов и служб командования РВСН, а также представители ряда ракетных объединений и соединений, командиры частей центрального подчинения.

В настоящее время в войсках существенно увеличивается количество пусковых установок новых ракетных комплексов. Работа по модернизации вооружения РВСН сегодня связана с продолжением создания и ввода в боевой состав современных ракетных комплексов стационарного и подвижного базирования, на основе которых будет формироваться перспективная группировка РВСН.

Продолжается переоснащение на подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" Иркутского и Йошкар-Олинского соединений (в ближайшее время очередной полк Йошкар-Олинского соединения будет перевооружен на ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования).

Кроме того, идет перевооружение полков Козельского соединения на ракетный комплекс стратегического назначения "Ярс" стационарного (шахтного) базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

19.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
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