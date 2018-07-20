На Военном совете РВСН обсудили вопросы поддержания технической готовности ракетных комплексов и ход перевооружения соединений
ЦАМТО, 19 июля. На Военном совете Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) были рассмотрены вопросы выполняемых мер по поддержанию технической готовности ракетных комплексов, а также о выполнении работ по перевооружению соединений.
В мероприятии, проходившем под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, начальники управлений, отделов и служб командования РВСН, а также представители ряда ракетных объединений и соединений, командиры частей центрального подчинения.
В настоящее время в войсках существенно увеличивается количество пусковых установок новых ракетных комплексов. Работа по модернизации вооружения РВСН сегодня связана с продолжением создания и ввода в боевой состав современных ракетных комплексов стационарного и подвижного базирования, на основе которых будет формироваться перспективная группировка РВСН.
Продолжается переоснащение на подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" Иркутского и Йошкар-Олинского соединений (в ближайшее время очередной полк Йошкар-Олинского соединения будет перевооружен на ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования).
Кроме того, идет перевооружение полков Козельского соединения на ракетный комплекс стратегического назначения "Ярс" стационарного (шахтного) базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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