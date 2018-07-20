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20.07.2018
ТАСС

Соглашение по пусковому комплексу для "Ангары-5П" подпишут в течение двух недель

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник: © Александр Демьянчук/ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил сожаление в связи с тем, что второй стартовый стол на космодроме Восточный не начали строить сразу после завершения работ по первой очереди

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. В ближайшие две недели будет подписано соглашение по созданию стартового комплекса для ракеты "Ангара-5П". Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам.

"Мы в ближайшие недели, две-три недели должны подписать контракт на начало широкомасштабного строительства пускового комплекса для ракеты "Ангара" тяжелого класса", - сказал Рогозин.

Он с сожалением констатировал, что создание второго стартового стола на космодроме Восточный не было начато сразу после того, как были завершены работы по первой очереди. Глава Роскосмоса предположил, что в ближайшее время все стороны, задействованные в будущем строительстве, еще раз соберутся на соответствующее совещание.

19.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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