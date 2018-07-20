Соглашение по пусковому комплексу для "Ангары-5П" подпишут в течение двух недель
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил сожаление в связи с тем, что второй стартовый стол на космодроме Восточный не начали строить сразу после завершения работ по первой очереди
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. В ближайшие две недели будет подписано соглашение по созданию стартового комплекса для ракеты "Ангара-5П". Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам.
"Мы в ближайшие недели, две-три недели должны подписать контракт на начало широкомасштабного строительства пускового комплекса для ракеты "Ангара" тяжелого класса", - сказал Рогозин.
Он с сожалением констатировал, что создание второго стартового стола на космодроме Восточный не было начато сразу после того, как были завершены работы по первой очереди. Глава Роскосмоса предположил, что в ближайшее время все стороны, задействованные в будущем строительстве, еще раз соберутся на соответствующее совещание.
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