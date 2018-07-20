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20.07.2018
ТАСС

Blue Origin успешно провела в США испытание суборбитального корабля New Shepard

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многоразовый корабль New Shepard
New Shepard — многоразовый корабль и ракета для суборбитальных полётов.
Источник: www.ridus.ru

Корабль поднялся на высоту свыше 100 километров

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Американская компания Blue Origin провела в среду очередное успешное испытание своего суборбитального корабля New Shepard. Об этом компания сообщила в Twitter.

Корабль был запущен с полигона в штате Техасе и поднялся на расчетную высоту более 100 км. После этого от него отделилась капсула для экипажа. В ходе теста в нее был посажен манекен. Капсула успешно приземлилась на парашютах.

"Посадка капсулы осуществлена", - написала компания в Twitter.

Сам носитель также плавно совершил управляемую двигателями вертикальную посадку. Это уже девятое по счету испытание New Shepard. Восьмой тест был проведен в конце апреля этого года.

Blue Origin разработала New Shepard для суборбитальных полетов по баллистической траектории со скоростью меньше первой космической, то есть недостаточной для вывода на орбиту искусственного спутника Земли. Корабль с экипажем из трех человек, как ожидается, сможет брать на борт несколько пассажиров или полезный груз.

Blue Origin - одна из нескольких частных компаний, намеревающихся осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Она базируется в городе Кент (штат Вашингтон) и принадлежит предпринимателю Джеффу Безосу.

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Компании
Blue Origin
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