Очередной полк РВСН в ближайшее время будет перевооружен на ракетный комплекс "Ярс"

Ранее Владимир Путин призвал продолжить модернизировать стратегические ядерные силы и до конца года перевооружить ракетными комплексами "Ярс" 14 полков

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Очередной полк Йошкар-Олинского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в ближайшее время будет перевооружен на ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"В настоящее время продолжается переоснащение на ПГРК "Ярс" Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений (в ближайшее время очередной полк Йошкар-Олинского соединения будет перевооружен на ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования). Кроме того, идет перевооружение полков Козельского ракетного соединения на комплекс "Ярс" стационарного (шахтного) базирования", - сказали в военном ведомстве.

Работа по модернизации вооружения этого рода войск сегодня связана с созданием современных ракетных комплексов, на базе которых будет формироваться перспективная группировка РВСН, отметили в Минобороны РФ.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин призвал продолжить модернизировать стратегические ядерные силы и до конца декабря перевооружить стратегическими ракетными комплексами "Ярс" 14 полков.

За последние годы поставка ракетного комплекса "Ярс" позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования, отмечали в Минобороны РФ. Командующий РВСН Сергей Каракаев сообщал, что в 2017 году на комплекс "Ярс" планировалось переоснастить четыре ракетных полка в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".