Минобороны РФ ищет у берегов Крыма затонувшие во время Великой Отечественной войны корабли
Участники экспедиции пройдут более 700 морских миль, чтобы исследовать 10 предположительных мест гибели советских моряков
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Шестая поисковая экспедиция Минобороны РФ, в состав которой входят специалисты гидрографической службы Черноморского флота, приступила к поискам у берегов Крыма затонувших во время Великой Отечественной войны кораблей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе флота.
"Наша цель - идентифицировать уже известные объекты на дне Черного моря и оформить в соответствии с действующим законодательством необходимые документы для обозначения их местами воинских захоронений", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции Андрея Таранова.
Участники экспедиции на гидрографическом судне ГС-86 пройдут более 700 морских миль, чтобы исследовать 10 предположительных мест гибели советских моряков в районе Балаклавы, Феодосийского залива, в Керченском проливе.
Водолазам предстоит исследовать тральщик Т-412, сторожевой катер 092, обследовать транспорт "Жан Жорес" в Феодосийском заливе, а также места гибели тральщика Т-405 "Минреп" и транспорта "Кола". Также исследователи попытаются изучить и установить принадлежность обнаруженных ранее, но еще неопознанных объектов. Предположительно, это советские корабли и катера, затонувшие при проведении десантных операций в годы Великой Отечественной войны.
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
19.07.2018 В День Военно-морского флота в Севастополе пройдет парад кораблей
17.07.2018 Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл в Финский залив для участия в Главном Военно-морском параде
17.07.2018 Ракетный крейсер и атомная подлодка прибыли в Финский залив на парад в честь Дня ВМФ
17.07.2018 На юге России 7 тыс. военных переведены на усиленный режим дежурства по ликвидации ЧС
17.07.2018 В ЮВО отряды ликвидации возможных ЧС перевели на усиленный режим
16.07.2018 Расчеты ЗРПК "Панцирь" успешно уничтожили "противника" на учениях
13.07.2018 Последний в серии? В Зеленодольске заложили МРК проекта 21631
13.07.2018 Водолазы Черноморского флота отрабатывают водолазные спуски на глубины до 60 метров