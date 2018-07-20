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20.07.2018
ТАСС

Минобороны РФ ищет у берегов Крыма затонувшие во время Великой Отечественной войны корабли

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Главная база Черноморского флота
Главная база Черноморского флота в Севастополе.
Источник: РИА Новости / Сергей Петросян

Участники экспедиции пройдут более 700 морских миль, чтобы исследовать 10 предположительных мест гибели советских моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Шестая поисковая экспедиция Минобороны РФ, в состав которой входят специалисты гидрографической службы Черноморского флота, приступила к поискам у берегов Крыма затонувших во время Великой Отечественной войны кораблей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе флота.

"Наша цель - идентифицировать уже известные объекты на дне Черного моря и оформить в соответствии с действующим законодательством необходимые документы для обозначения их местами воинских захоронений", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции Андрея Таранова.

Участники экспедиции на гидрографическом судне ГС-86 пройдут более 700 морских миль, чтобы исследовать 10 предположительных мест гибели советских моряков в районе Балаклавы, Феодосийского залива, в Керченском проливе.

Водолазам предстоит исследовать тральщик Т-412, сторожевой катер 092, обследовать транспорт "Жан Жорес" в Феодосийском заливе, а также места гибели тральщика Т-405 "Минреп" и транспорта "Кола". Также исследователи попытаются изучить и установить принадлежность обнаруженных ранее, но еще неопознанных объектов. Предположительно, это советские корабли и катера, затонувшие при проведении десантных операций в годы Великой Отечественной войны.

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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