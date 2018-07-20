АПЛ "Орел" присоединилась в Кронштадте к участникам готовящегося Главного морского парада
В Кронштадт также прибыл ракетный крейсер "Маршал Устинов"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер "Орел" вошел в порт Кронштадта, где присоединился к другим кораблям - участникам Главного военно-морского парада, который состоится 29 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.
"Атомный подводный крейсер "Орел" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыли в Кронштадт, где находятся другие корабли - участники парада. Ранее их экипажи проводили отдельные тренировки в назначенном месте Финского залива", - рассказал собеседник агентства.
"Орел" и "Маршал Устинов" позже других участников парада прибыли в Финский залив, совершив межфлотский переход.
Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 29 июля 2018 года. Первая репетиция торжества прошла в ночь с 16 на 17 июля. Генеральная репетиция запланирована на 26 июля.
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