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20.07.2018
ТАСС

АПЛ "Орел" присоединилась в Кронштадте к участникам готовящегося Главного морского парада

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Атомный подводный ракетный крейсер "Орел"
Атомный подводный ракетный крейсер "Орел".
Источник: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

В Кронштадт также прибыл ракетный крейсер "Маршал Устинов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер "Орел" вошел в порт Кронштадта, где присоединился к другим кораблям - участникам Главного военно-морского парада, который состоится 29 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Атомный подводный крейсер "Орел" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыли в Кронштадт, где находятся другие корабли - участники парада. Ранее их экипажи проводили отдельные тренировки в назначенном месте Финского залива", - рассказал собеседник агентства.

"Орел" и "Маршал Устинов" позже других участников парада прибыли в Финский залив, совершив межфлотский переход.

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 29 июля 2018 года. Первая репетиция торжества прошла в ночь с 16 на 17 июля. Генеральная репетиция запланирована на 26 июля.

19.07.2018
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