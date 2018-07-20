В ожидании договора: что происходит с ядерными арсеналами России и США

У Москвы накопился ряд "серьезных вопросов" к Вашингтону по выполнению договора о сокращении наступательных вооружений

"Наши страны — две ведущие ядерные державы, на долю которых приходится 90% ядерного оружия, это плохо, а не хорошо", — заявил президент США Дональд Трамп в Хельсинки, затронув тему, ставшую для Кремля и Белого дома ключевой еще во времена холодной войны. Арсеналы всегда сокращались в соответствии с двусторонними соглашениями, однако срок действия последнего из них заканчивается в 2021 году. И продление этого договора пока под вопросом.

Масштабы и ограничения

В финской столице Трамп говорил о 90%, но еще лет 20–30 назад этот процент был намного выше. А со времен распада Советского Союза ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона были сокращены как минимум в пять раз. В 1990 году у СССР было свыше 10,2 тыс. ядерных боезарядов, а у США — более 10,5 тыс. К 2018 году осталось всего 1444 и 1350 единиц соответственно.

Самое "свежее" из заключенных Москвой и Вашингтоном соглашений — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) — вступило в силу в 2011 году. Срок действия договора — десять лет с возможностью продления еще на пять в случае согласия обеих сторон.

Согласно СНВ-III, с февраля 2018 года каждая из сторон не должна располагать более чем 1550 ядерными боеголовками и 700 развернутыми носителями (межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ) и тяжелыми бомбардировщиками (ТБ). И исходя из справочных данных Госдепартамента США, ни Москва, ни Вашингтон положений соглашения не нарушают.

"Серьезные вопросы"

Сразу после встречи с Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу Fox News. В ходе беседы российский лидер отметил, что Россия готова к продлению СНВ-III, но для начала сторонам необходимо "обговорить детали", а Вашингтону — ответить на "ряд вопросов".

Через день после заявления Путина со схожим комментарием выступил на брифинге посол России в США Анатолий Антонов. "В отношении СНВ будет неправильно, если мы оставим мир без какого-либо действующего договора в этой области. У нас есть серьезные вопросы к американским коллегам, как они выполняют положения договора об СНВ", — сказал посол.

А в Минобороны РФ сообщили о готовности "активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия" СНВ-III.

Примечательно, что о сути претензий российской стороны в Вашингтоне рассказали еще до встречи Путина и Трампа в Хельсинки. По словам представителя администрации США высокого ранга, у Москвы "есть вопросы по поводу наших бомбардировщиков Б-52, их перевода с ядерных на обычные боеприпасы и переоборудования ряда пусковых шахт на наших стратегических подлодках".

"Поскольку следующая ключевая точка — февраль 2021 года — уже не за горами, нам нужно принять решение, будет ли ДСНВ продлеваться еще на пять лет", — отметил представитель администрации.

Не только СНВ

У Вашингтона конкретных претензий к Москве по исполнению СНВ-III нет. В то же время США обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так, в 2014 году в Вашингтоне заявили, что РФ вела разработку ракеты, якобы имеющей радиус действия от 500 до 5,5 тыс. км, запрещенной по ДРСМД. Российская сторона заявила, что "крылатая ракета наземного базирования с индексом 9М729 полностью отвечает требованиям договора".

При этом военные деятели и экспертные круги в США все чаще выступают за выход США из ДРСМД. Беспокоит Вашингтон не только якобы имеющие место нарушения со стороны Москвы, но двусторонний характер договора (его ограничения не распространяются, например, на Китай или Индию).

Но как отметил в июне на круглом столе в Совете Федерации научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов, выход США из ДРСМД чреват непродлением СНВ-III.

"Ситуация крайне тяжелая. Создается вполне реальная перспектива того, что договор по РСМД постигнет та же судьба, что и договор по ПРО, и это может произойти уже в следующем году. В этих условиях, конечно, вряд ли Договор по стратегическим наступательным вооружениям может сохраниться и существовать в вакууме, его продление станет абсолютно невероятным", — заключил Рогов.

Александр Мосесов