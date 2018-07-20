Войти
20.07.2018
РИА Новости

ВС отрабатывают применение МиГ-31 с "Кинжалами" и истребителей прикрытия

253
0
0
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал. Архивное фото
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ отрабатывают совместное применение МиГ-31 с "Кинжалами", дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей прикрытия, сообщает Минобороны РФ.

Согласно сообщению, Россия продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности страны, предотвращение любой агрессии в отношении нашей нее и её союзников.

"С апреля 2018 года в рамках мероприятий стратегического сдерживания самолетами МиГ-31 с комплексом "Кинжал" осуществляется плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проводимых мероприятий личный состав получает навыки, необходимые для подготовки и успешного выполнения поставленных задач, в том числе с оперативных аэродромов. Совместно с экипажами Дальней авиации проведено учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей.

"В ходе данного учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22м3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп", - уточняется в сообщении.

Как отмечается, практические действия разнотипных авиационных ударных комплексов позволили подтвердить высокую эффективность их совместного применения при нанесении ракетных ударов по объектам противника. В результате проведенных мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установленные сроки. Летный состав получил навыки совместных практических действий по уничтожению наземных и морских целей.

"Одновременно с несением опытно-боевого дежурства продолжается выполнение испытательных полетов, направленных на расширение боевых возможностей комплекса "Кинжал", - добавляется в сообщении.

"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости

20.07.2018 Перспективные российские системы стратегического вооружения

20.07.2018 Минобороны рассказало подробности о секретном оружии нового поколения

20.07.2018 Эскадрилья МиГ-31К с "Кинжалами" в начале июля провела учения с Дальней авиацией

05.07.2018 "Кинжал" для "Тушки"

22.05.2018 В НАТО оценили госпрограмму вооружения России

07.05.2018 Вооруженные ракетами "Кинжал" МиГ-31К впервые пролетят над Москвой

16.03.2018 Супероружие Путина хочет обогнать США

13.03.2018 Экипаж МиГ-31 ВКС выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:09
  • 45
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 20.07 03:09
  • 12
Серийное производство "Ангары" начнется в Омске с 2023 года
  • 20.07 02:43
  • 2
"Американцы такого еще не делали"
  • 20.07 00:27
  • 1
Минобороны на переговорах с США укажет свою позицию по ПРО, считает эксперт
  • 20.07 00:15
  • 1
Студенты разработают станцию для исследования атмосфер Сатурна, Урана и Нептуна
  • 20.07 00:12
  • 151
"Кинжальный" огонь
  • 20.07 00:02
  • 5
Россия продает Китаю подлодки, чтобы спасти отечественное судостроение
  • 19.07 23:48
  • 1
Новейшая украинская САУ "Богдана" обречена на провал
  • 19.07 23:36
  • 27
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 19.07 22:44
  • 18
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 19.07 22:43
  • 21
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 19.07 21:11
  • 44
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 19.07 20:03
  • 38
"Кинжал" для "Тушки"
  • 19.07 19:56
  • 3
А "Федерация" подождёт. СМИ сообщают о планах Рогозина по изменению космической программы
  • 19.07 19:53
  • 1
Видео: В ДНР испытали дистанционный боевой модуль "Турель"