Видео: В ДНР испытали дистанционный боевой модуль "Турель"
В Донбассе прошли испытания дистанционно-управляемого боевого модуля "Турель". Тестовые стрельбы записали на видео.
Как сообщает интернет-канал Daily Storm, боевой модуль вооружен танковым пулеметом Калашникова, помещенным в броневую башню. Листами брони с лобовой стороны также прикрыта платформа-тележка, на которой размещается вооружение и приборы наблюдения.
Впрочем, при необходимости на платформу можно установить крупнокалиберный пулемет "Утес".
Комплекс "Турель" предназначен для установки в укрытии и оборудован прицельным устройством, способным самостоятельно удерживать и сопровождать цель. Он управляется по каналам радиосвязи или кабелю на дистанции до 800 метров.
Николай Грищенко
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
29.06.2018 Ка-62 готовится к предварительным летным испытаниям
15.05.2018 Русские делают сильное оружие, но с боеприпасами у них большие проблемы
16.10.2017 Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России
12.10.2017 Полный эрзац: самое нелепое оружие украинской оборонки
03.08.2017 Запредельно быстрый: каким будет российский истребитель шестого поколения
19.07.2017 ВТБ поддержит программу создания турбины большой мощности ГТД-110М и другие проекты ОДК
10.05.2017 Из рук в руки: откуда у террористов российские прицелы ночного видения
10.04.2017 LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди