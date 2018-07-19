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19.07.2018
Российская газета

Видео: В ДНР испытали дистанционный боевой модуль "Турель"

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Военнослужащий
Военнослужащий.
Источник: rg.ru

В Донбассе прошли испытания дистанционно-управляемого боевого модуля "Турель". Тестовые стрельбы записали на видео.



Как сообщает интернет-канал Daily Storm, боевой модуль вооружен танковым пулеметом Калашникова, помещенным в броневую башню. Листами брони с лобовой стороны также прикрыта платформа-тележка, на которой размещается вооружение и приборы наблюдения.

Впрочем, при необходимости на платформу можно установить крупнокалиберный пулемет "Утес".

Комплекс "Турель" предназначен для установки в укрытии и оборудован прицельным устройством, способным самостоятельно удерживать и сопровождать цель. Он управляется по каналам радиосвязи или кабелю на дистанции до 800 метров.


Николай Грищенко

18.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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